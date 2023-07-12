قوى الامن عممت صورتي موقوفين بأعمال نشل على متن دراجة آلية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 10/7/2023، ونتيجة التحريات المكثفة والمتابعة، تمكنت دورية من فصيلة راس بيروت في وحدة شرطة بيروت، من توقيف شخصين مشتبه فيهما لقيامهما بعدة عمليات نشل، على متن دراجة آلية، في مناطق مختلفة من العاصمة بيروت، وهما: م. م. (مواليد عام 2002، لبناني) وم. م. (مواليد عام 2004، لبناني)".

ضبط بحوزتهما مسدس حربي وسكين (ست طقات) وحبوب مخدرة، وتبين أن الدراجة الآلية مسروقة.

ولذلك، وبناء على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الاتصال على الرقم 740942/01، أو التوجه إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في ثكنة حبيش، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".