المرتضى اطلع على تحضيرات الحفل التكريمي للملحن الراحل بيار القزي في 18 آب المقبل

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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية- قصر الصنائع، عقيلة المحامي والكاتب والملحن الراحل بيار القزي المحامية ميشلين غبريال القزي ،في حضور الدكتور ميشال نصر والموسيقي الدكتور وليد ابو سرحال، وذلك لاطلاعه على تحضيرات الحفل التكريمي الذي ستقيمه عائلة الراحل لانجازاته المميزة في الادب والكتابة والموسيقى،والتمني على الوزير التكرم برعايته وحضور هذه الفعالية التي ستنظم عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الواقع في ال18 من شهر آب المقبل في دير مار مارون - صليب السيدة نجمة الصبح - النعص - ضهر الصوان .

وقد وافق الوزير المرتضى على الحضور والرعاية.