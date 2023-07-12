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جمعية "سطوح بيروت" تحقّق هدفها لـ"دار السعادة للمسنّين" في زحلة وتسلّم الأمانة

12
JULY
2023
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استطاعت جمعية "سطوح بيروت" أن تحقّق هدفها "كرمال ما تسكّر الدار"، ومن مطرانية زحلة للروم الملكيين الكاثوليك، بثّت في 11 حزيران 2023 حلقة تليتون استثنائي داعم لـ"دار السعادة للمسنّين" للراهبات المخلّصيات في كسارا- زحلة، وقد أطلقت مؤسِّسة ورئيسة الجمعية، الإعلامية داليا داغر، مبادرتها طالبة من الخيّرين الوقوف إلى جانب الدار من أجل المحافظة على كرامة أكثر من 100 مسنّ يعيشون في كنف الدار التي تأويهم وتؤمّن لهم الخدمات اللوجستية والطبية والعلاجية والمواد الغذائية لمدّة سنة كاملة.

وبتاريخ 11 تمّوز 2023، توجّهت داغر إلى زحلة مع مديرة الجمعية، جومانا سليمان وبعض أعضائها، وفي جعبتها عطايا الخيّرين، وسلّمت أمانة ما تمّ جمعه من أموال المتبرّعين، إلى الأم تيريز روكز، رئيسة دير الراهبات المخلصيات – كسارة، والأخت نجوى مهنّا، مديرة الدار، وتوجّهت إلى أصحاب الأيادي البيضاء بالشكرعلى تعاونهم ومساهمتهم في وضع تلك الـ"بحصة" التي سندت خابية الدار منعاً لإقفالها، مشيرة إلى أنّها المرّة الأولى التي تقوم بها الجمعية بإطلاق 2 تيليتون خلال عام كامل وليس نجاح تيليتون "كرمال ما تسكّر الدار"سوى تعبيرعن محبّة الناس للمسنّين، متمنّية أن تكون هذه التبرّعات مباركة وأن تتضاعف وتزداد لتمنع كلّ الأزمات وأنواع الشدّة عن الدار ومسنّيها والقيمين عليها، وناشدت داغر الناس للبقاء مصدر سند وعون للمسنّين، آملةً ألّا يتوانوا عن زيارة الدار ومسنّيها لما يزرع ذلك لديهم من أمل وحبّ للحياة.

من جهتها شكرت الأم روكز جمعية "سطوح بيروت" بشخص رئيستها داليا داغر وفريق عملها على هذه اللفتة الكريمة التي أدّت إلى إطلاق التيليتون ونجاحه وبالتالي إلى دعم الدار والمسنّين. وأعلنت عن أملها بأن يصبح في لبنان ضمان للشيخوخة يؤمّن ما يحتاجه المسنّون في المراحل الأخيرة من حياتهم بما يبعث في نفوسهم الراحة وفي نفوس أفراد عائلاتهم والجمعيات التي تسندهم، وتمنّت لجمعية "سطوح بيروت" كلّ الخير والنجاح في المهمّات الإنسانية الكثيرة التي تقوم بها لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع اللبناني ولدعم العائلات والأفراد الأكثر حاجة بين اللبنانيين.

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