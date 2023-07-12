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سكرتير مجلس الشيوخ الفرنسي يسأل عن ارتفاع أسعار تذاكر السفر الى لبنان

12
JULY
2023
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نشر المرصد الاوروبي عبر حسابه على التويتر بالامس السؤال الذي وجهه سكرتير مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غيريو الى وزير النقل الفرنسي تحت عنوان "ارتفاع أسعار تذاكر السفر الى لبنان" ونشر بتاريخ 06/07/2023 ونشر على موقع مجلس الشيوخ الفرنسي 
ويلفت السيد جويل غيريو، بحسب نصى الرسالة، انتباه الوزير النقل  إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في لبنان ويطرح هذا السؤال نيابة عن العديد من المواطنين الفرنسيين من أصل لبناني  وكذلك كل من تربطهم علاقات وثيقة بلبنان  البلد الواقع في قبضة أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
واضاف غيريو: "أسعار الرحلات الجوية التي تديرها الخطوط الجوية الفرنسية، ناقلتنا الوطنية، بين باريس وبيروت قد ارتفعت بشكل كبير. هذه الزيادة مدهشة للغاية عندما نقارن هذه الأسعار بأسعار الرحلات إلى وجهات أخرى في الشرق الأوسط  مثل لارنكا أو تل أبيب أو عُمان  والتي تظل أرخص بكثير".
ورأى غيريو أن "هذا الوضع مقلق بشكل خاص للسكان اللبنانيين الذين يعتمدون بشكل كبير على السفر السياحي لأسباب اقتصادية كما أن الأزمة الحالية في لبنان تجعل سفر المغتربين أكثر أهمية  سواء لأسباب شخصية أو للدعم المالي الذي يمكنهم تقديمه لعائلاتهم التي تركوها وراءهم.
وسأل غيريو عن أسباب هذا الاختلاف في التسعير، مبديا رغبته في معرفة أن العوامل التي أدت إلى هذا الوضع وما هي التدابير التي يمكن تصورها للتخفيف من تأثير هذا الوضع على السكان اللبنانيين الذين تضرروا بالفعل بشدة من الأزمة الاقتصادية.
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