عطاالله وجمعية كورانيات يطلقان برعاية وزارة السياحة مهرجان الكورة ميراث وتراث ومهرجان شجرة الزيتون بنسختهما الأولى

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برعاية وزير السياحة وليد نصار، وحضور وزير الاعلام زياد المكاري، أطلق النائب جورج عطاالله وجمعية كورانيات رزنامة النشاطات لهذا الصيف والذي سيضم مهرجان شجرة الزيتون بنسخته الاولى، ومهرجان "الكورة: ميراث وتراث" .

وفي مؤتمر صحافي من وزارة السياحة شدد الوزير نصار على أهمية المهرجانات في مختلف المناطق اللبنانية وخصوصا في ظل توافد السياح والمغتربين من الخارج والمتوقع ان يصل عددهم الى مليونيّ سائح.

واكد ان لبنان، العضو في مجلس اوروبا للمسارات الثقافية ومن ضمنها مسار شجرة الزيتون، يستقطب مختلف الانشطة والمهرجانات التي يمكن ان تحرك العجلة الاقتصادية، مذكرا بأن مسار درب الزيتون في كفرعقا الكورة ادرج على الخارطة السياحية في لبنان وعلى لائحة مسارات الزيتون في العالم.

وامل نصار ان يتكلل هذا العمل بالنجاح، مثنياً على عمل وحضور جمعية كورانيات والنائب جورج عطاالله.

اما كلمة وزير الاعلام فأكدت على التعاون الكبير بين وزاتي السياحة والاعلام، وعلى كيفية تكاتف الجميع لانجاح هذا الصيف الواعد.

من جهته شكر النائب جورج عطاالله وزارة السياحة على رعايتها وتشجيعها لكل المبادرات المناطقية التي تساهم في دعم المواطنين والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الصعبة.

واعلن انه وبالتعاون مع جمعية كورانيات وبرعاية وزارة السياحة سيتم تنظيم مهرجان "الكورة، تراث وميراث" في ايلول المقبل والذي يتضمن عدداً من الانشطة التراثية والمسابقات الرياضية بالاضافة الى عرض الادوات التراثية والارتيزانا.

وكشف النائب عطاالله ايضا عن مهرجان "شجرة الزيتون" بنسخته الاولى والذي سيكون باباً امام صغار المزارعين لتصريف انتاجهم وتأمين منصات لبيع منتجاتهم من دون اي تكلفة، بالاضافة الى زاوية يعرض فيها فيلم مفصل عن الزيتون والكورة، كما سيكون هناك جولة على سهل زيتون الكورة لمعاينة عمليات القطاف، بالاضافة الى زيارة معاصر الزيتون البدائية والحديثة.

واعلن النائب عطاالله ان هذا المهرجان سيكون في تشرين الثاني، وسيكون مفتوحا امام كل ابناء الكورة ليعرضوا منتجاتهم، وامام كل المناطق اللبنانية للزيارة وتسوق افضل انواع الزيوت، ومشاهدة كيفية صناعة الصابون البلدي.

كما اشار النائب عطاالله الى ان المهرجان سيتضمن الافتتاح الرسمي لدرب الزيتون في كفرعقا بعد الحصول على الشهادة من مجلس اوروبا للدروب الثقافية.

وعاهد عطاالله ابناء الكورة بالمزيد من المشاريع المفيدة والتي تساهم في دعم صمود المزارعين وتشجيع السياحة الداخليك، وتعطي صورة جميلة عن كورة العلم والثقافة والزيتون.