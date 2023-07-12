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جولة لأبي رميا والوفد الفرنسي على مشروع الطاقة الشمسية في مدارس بقضاء جبيل كولان: فرنسا حريصة على الوجود المسيحي في الشرق

12
JULY
2023
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تفقد النائب سيمون ابي رميا والوفد الفرنسي المؤلف من نائب رئيس منطقة Provence Alpes Cote d'Azur لشؤون التعاون الدولي Jean-Pierre Colin و Guillaume Huet و Emilio Piriz مشروع الطاقة الشمسية في مدرسة مشمش الرسمية بحضور المديرة ميرا صوما والمختار جوزف دميان وعضو البلدية جان صوما ورئيس نادي مشمش الثقافي الرياضي جوزف خوري ونديم نون ممثلا لجنة وقف ماريوسف.
ثم كانت جولة في مدرسة العائلة المقدسة في اهمج بحضور خوري رعية اهمج طوني حردان ومديرة المدرسة الأخت اميّة الخوري ومنسق اهمج عادل يونس وعضو البلدية اسكندر خوري ثم مدرسة اهمج الرسمية التكميلية بحضور مديرتها جمال ابي سعد والثانوية الرسمية ومديرتها نينا منصور. وفي غابة ارز اهمج زرع كولان ارزة باسمه دلالة على العلاقة الوطيدة التي تجمع فرنسا ببلد الأرز.

اشار نائب رئيس Provence-Alpes-Còted'Azur جان بيار كولان الى اهمية الوجود المسيحي في لبنان والشرق الأوسط ناقلًا الحرص الفرنسي على هذا الوجود ولافتا الى القيم المشتركة مع مسيحيي لبنان لا سيما احترام الحرية الشحصية ف"لبنان بلا مسيحييه لن يكون لبنان الرسالة الذي نعرفه، ومن هذا المنطلق سنساعد قدر المستطاع لتجذر وبقاء المسيحيين في ارضهم". وعن النزوح السوري أكد كولان ان مساعدة السوريين تكون في ارضهم حيث أن لبنان يعجز عن الاستمرار ويواجه تهديدُا لمستقبله مع هذا العدد الكبير من النازحين، ٢٥ بالمئة من سكان لبنان هم لاجئون. وأثنى كولان على دور الاغتراب اللبناني في مساعدة لبنان للصمود وسط الأزمة.
ابي رميا شكر من جهته الدعم الفرنسي الدائم للبنان لا سيما للقطاع التربوي اليوم عبر مشروع الطاقة الشمسية مشيرُا الى الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين واعدا اللبنانيين عمومًا والجبيليين خصوصًا بمزيد من المشاريع التنموية عبر سعيه الدائم كرئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية الى توسيع آفاق التعاون بين لبنان وفرنسا على غرار الاتفاقية الموقّعة بين قضاء جبيل ومنطقة Provence-Alpes Côte d'Azur التي لحظت مشاريع تنموية في القطاعات البيئية والثربوية والشبابية، على ان يتابع هذا التعاون ليشمل اكثر من قطاع واكثر من منطقة في قضاء جبيل. وشدد ابي رميا على دور اللبنانيين في الانتشار في دعم وطنهم مثنيًا على الدور الأساسي الذي يلعبه الدكتور انطوان شديد رئيس جمعية قلب لبنان فرنسا في هذا الإطار.

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