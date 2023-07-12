صيدليٌ مهدد بالقتل؟!

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إعتبر نقيب الصيادلة جو سلوم، ان "أمن الصيادلة واللبنانيين في خطر والتزوير الدوائي على مصراعيه".



وتوجه الى المعنيين قائلًا: "في منطقة حلبا - عكّار، تعرّض الصيدلي الدكتور رياض شدرواي للتهديد بالقتل من قبل صاحب المأجور ، في حال لم يُخل صيدليته، و ذلك دون اي وجه حقّ، وخلافاً لكلّ القوانين والأعراف".



وأضاف سلوم, "حتى الساعة و على الرغم من تواصلنا مع مرجعيّات أمنيّة وسياسيّة في المنطقة، لا يزال الزميل الصيدلي يتلقّى التهديدات، دون اي إجراءات أو تطمينات ما أجبره على ملازمة منزله، حارماً المرضى من العناية والخدمة الصحيّة التي كان يوفّرها لهم في صيدليّته".

وختم, "لقد وصلنا الى قعر الهاوية، في الأمن السائب، والفلتان في القطاع الصحي والدوائي ، ولا نجد من يحرّك ساكناً".