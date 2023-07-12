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لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة... متى تبلغ ذروتها؟

12
JULY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل على الساحل مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الاحساس بالشعور بالحر، ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

وجاء في النشرة التالي :

-الحال العامة :يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية ،تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، وتبلغ ذروتها يوم الجمعة حيث ترتفع نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية مما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر. يحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية وعدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة ، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل على الساحل مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الاحساس بالشعور بالحر، ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل (حيث تلامس ال40 درجة) كما ترتفع الرطوبة بشكل ملموس في المناطق الساحلية مما يزيد الشعور بالحر خصوصا ليل الجمعة/السبت مع استمرار خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

السبت: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة في الداخل (بحدود ال38 درجة ) ، وبداية انخفاض بسيط في المناطق الجبلية و الساحلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر واستمرار خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

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