"التفاوض على الحدود البرية هو عمل مشبوه".. الوزير باسيل: لا شيء اسمه ترسيم حدود برّية ولا تنازل عن حبّة تراب من أرض لبنان

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غرّد رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل في حسابه عبر تويتر وقال: "في ذكرى عدوان ١٢ تموز ٢٠٠٦ ، نؤكد على حق لبنان بالمقاومة لاستعادة كامل حقوقنا في الارض والسيادة عليها، ونستغرب ما تقوم به الحكومة من ان: "لبنان أبلغ الأمم المتحدة استعداده لترسيم الحدود الجنوبية على امتداد الخط الأزرق".

وأضاف: "ان هذا الكلام يشكّل مخالفة دستورية فاضحة، فالتفاوض اولاً هو من صلاحية رئيس الجمهورية بالمبدأ، عملًا بالقسم."

وأكمل الوزير باسيل: "ثانياً، لا شيء اسمه ترسيم حدود برّية، فهي مرسّمة ومحدّدة ومعترف بها دوليا على قاعدة اتفاقية بوليه-نيوكومب سنة 1923، وقرار مجلس الامن رقم 425 الذي ينص على انسحاب اسرائيل الى الحدود الدولية."

وأردف يقول: "لا تنازل عن حبّة تراب من ارض لبنان واي كلام عن تفاوض على الحدود البرية هو خرق للدستور وعمل مشبوه ويُعرّض من يقوم به للمساءلة والمحاسبة."

وختم: "امّا قضيّة الخيمتين والغجر فهي أمر آخر، وتحرّك هوكشتاين في المنطقة شأن آخر.."