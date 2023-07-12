وزير البيئة يُحذّر!

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لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين في حديث لـ"صوت لبنان" إلى "مؤشر الحرائق الذي يمتدّ موسمها من شهر 6 إلى شهر 11"، مستذكراً "الحريق الكبير الذي حدث منذ نحو أسبوعين في منطقة عكار العتيقة".

وأشار، إلى "درجات الحرارة التي ستبدأ بالارتفاع من الغد ولا سيما في المناطق الجبلية في عكار، والضنية وتنورين وجبل لبنان وفي الداخل"، داعيًا "إلى اليقظة عند الطرف المستجيب الأول وعند المواطنين في المناطق كافة".

وأكد ياسين، "خطة عمل الوزارة التي تشمل فرقًا مؤلّفة من الدفاع المدني، البلديات وفرق المستجيب الأول، التي تدخل إلى الحريق تراقب، ترصد وتنذر بضرورة التدخّل لمنع تمدّد الحريق، والتي أسهمت في تخفيض رقعة الأراضي المحترقة بشكل كبير".

وختم، داعياً "البلديات للتعاون مع الجمعيات في حملات تنظيف الأحراج وجوانب الطرقات للإسهام في منح حدوث أي حريق".