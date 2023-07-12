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شرف الدين: لا نعرف سبب تأخر تحديد موعد لزيارة الوفد اللبناني إلى سورية

12
JULY
2023
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الوطن السورية: أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عصام شرف الدين، عدم معرفته سبب تأخر تحديد موعد لزيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سورية للبحث في موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيراً إلى أن الموضوع يبقى في عهدة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، 

 

ونقل أمس عن شرف الدين تعليقه على سبب تأخر تحديد موعد لزيارة الوفد اللبناني إلى سورية للبحث في موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، قوله: «ما زلت أرفع الصوت لإنجاز هذا الملف، لكن موعد زيارة الوفد اللبناني إلى سورية يبقى في عهدة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب المكلف متابعة جدول اللقاءات مع المسؤولين السوريين ولم نعرف سبب التأخير».


وفي 25 الشهر الماضي، التقى شرف الدين خلال زيارة له إلى سورية وزيري الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف والداخلية محمد الرحمون، حيث جرى خلال اللقاء عرض لملف عودة اللاجئين السوريين والتحضير للزيارة الرسمية المرتقبة للوفد الوزاري المكلّف بحث هذا الملف مع الحكومة السورية.

الوطن السورية
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