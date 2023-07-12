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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 تموز 2023

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 الأخبار: «سجون» الحضانات: الحصانة للأغنى

لا مقايضة بين الغجر والخيمتين: هوكشتين عائد وسيطاً في الترسيم البري؟

حوار حزب الله - التيار الوطني الحر: إسقاط الشروط المسبقة

 

 


الديار: «الخماسية» تجتمع في الدوحة الأسبوع المقبل بحضور لودريان لبحث ملف لبنان
مخارج لأزمة «المركزي» تُبحث اليوم خلال اجتماع سلامة مع نوابه الاربعة
موجة الحر تبدأ اليوم وتصل الى ذروتها الجمعة... تحذيرات بيئية من خطر الحرائق

 

 

 


نداء الوطن: الجيش يحضّر خرائط الحدود البرية تحسُّباً لانطلاق الترسيم
هوكشتاين راجع: تهدئة التوتر وإطلاق تنقيب البلوك 9 في أيلول

 

 

 


الجمهورية: لا سباق بين الرئاسة والحاكمية
لودريان يرفع العشرة: ما خلونا

 

 

 

البناء: بعد 17 عاماً على حرب تموز 2006: الكيان يعيش أسوأ أيامه… والكل ينتظر كلمة نصرالله / بري: للحفاظ على الوحدة بمواجهة العدوانية الاسرائيلية… وباسيل عدنا للحوار مع حزب الله / الحسنية من القاع في ذكرى شهادة سعاده: متمسكون بالمقاومة… ولن يبقى احتلال في سورية

 

 

 

اللواء: هوكشتاين في تل أبيب لإحتواء التصعيد.. ومظلَّة الخماسي لضبط إيقاعات الفراغ!
باسيل يهادن الحزب ويشتبك مع جنبلاط وعون.. ولا حماس لجلسة حكومية قريباً

 

 

 

النهار: "الخماسية" الاثنين في الدوحة... وهوكشتاين مجدداً

 

 



l'orient le jour: "Système judiciaire de vengeance" : ce que la condamnation de Dima Sadek signifie pour la liberté d'expression au Liban

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