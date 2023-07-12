أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 تموز 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر إعلامي روسي إن موسكو تتابع بعناية مسار العلاقات التركية الغربية، خصوصاً بعد إطلاق تركيا للمعتقلين من جنود كتيبة آزوف بخلاف الاتفاق الروسي التركي ثم الحديث الجاري عن صفقة تركية غربية تتضمّن تفعيل الدور التركي ضمن الناتو وتسهيل ضم السويد مقابل رفع العقوبات وتنشيط التفاوض على ضمّ تركيا الى الاتحاد الأوروبي.



خفايا

نفى مصدر نيابي يتابع الملف الرئاسي عن ما يتم ترويجه من كون المسعى القطري يتم بالتنسيق مع السعودية للإيحاء بأن السعودية تؤيد طروحات تنسب للدوحة حول مرشح ثالث هو قائد الجيش، وأنها على تعارض مع المسعى الفرنسي للحوار الذي يقوده المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان على قاعدة السلة الرئاسية والحكومية المتكاملة وبقاء جميع المرشحين على الطاولة.



اللواء: أسرار

همس

يتكتَّم فريق سياسي مالي على حقيقة ما سمعه موظف رفيع في مصرف لبنان، خلال لقاءاته في عاصمة كبرى.



غمز

صُدم مسؤول برفض مرجع كبير تعيين وزير سابق محسوب على جهة سياسية مخاصمة له في هذه المرحلة.

نداء الوطن: خفايا

اعتبر وزير سابق أنّ أي تعيين لحاكم جديد لمصرف لبنان يجب أن يتضمّن تعييناً لمجلس مركزي جديد ونوّاب حاكم جدد بعدما فقد نوّاب الحاكم أهليتهم نتيجة الحنث باليمين بموجب البيان الصادر عنهم.

التزمت مرجعية حكومية بتمنّيات حزب بارز بعدم التمادي في اتّخاذ قرارات تستفزّ المسيحيين.

طرحت لائحة أسماء مرشحة لمنصب رفيع على مرجعية روحية مسيحية، في تجربة مستنسخة عن تجربة الأسماء المرشحة الرئاسية، فرفضت المرجعية قراءة الأسماء على اعتبار أنّ الأولوية هي لانتخاب رئيس.