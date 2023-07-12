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«الخماسية» تجتمع في الدوحة الأسبوع المقبل لبحث ملف لبنان

12
JULY
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في الوقت الذي تضاربت فيه المعلومات، عن توقيت الزيارة الثانية للموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان، ما بين الاثنين المقبل او نهاية الشهر الجاري، افيد عن اجتماع للدول الخمس: الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، لبحث ملف لبنان سيعقد يوم الاثنين 17 الجاري في الدوحة، وسيمثل الجانب الفرنسي الوزير السابق لودريان، والسفير الفرنسي في الدوحة جان باتيست فيفر، الذي سبق له ان عمل مستشاراً في السفارة الفرنسية في لبنان، ثم مساعداً لمدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية.

على ان يمثّل الجانب الاميركي احد الدبلوماسيين، الذي قد ينوب عن مساعدة وزير الخارجية للشرق الأوسط باربرا ليف بسبب إجازتها، أما السعودية فسيُمثّلها الفريق المتابع للملف برئاسة نزار العلولا، والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وعلم بأن التواصل الفرنسي سيكون فاعلاً مع ايران لوضعها في صورة ما يحصل من محادثات. وسيبحث المجتمعون الملف الرئاسي اللبناني وكيفية إيجاد حل له.

الديار
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