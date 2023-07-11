حمدان: مشاريع الرياشي الفيدرالية نقطة ببحر نفاقكم التقسيمي الكانتوني

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

تعيين حاكم مصرف ‎لبنان المركزي والتعيينات في المراكز القيادية العسكرية، حق ومسؤولية وطنية، تتعلق بالاستراتيجيةالعليا، لوجودية كل الوطن اللبناني، وليست نزوة طائفية أو مذهبية.

هذا الحق الشرعي الدستوري

ختمه، وختامه توقيع فخامة رئيس الجمهوريةاللبنانية فقط ومليون فقط.

فرضها بعونطة المزرعة المشرعة الحالية، تكريس لفيدرالية فسادكم وإفسادكم المذهبية الطائفية.

إن مشاريع الرياشي الفيدرالية نقطة ببحر نفاقكم التقسيمي الكانتوني المفروض بقوة هيمنتكم على أهل لبنان.