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دول "الناتو" تتفق على إعلان بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف

11
JULY
2023
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أفادت وكالة "رويترز" بأن دول حلف شمال الأطلسي اتفقت على إعلان بشأن مسار انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وقالت الوكالة في بيان إن "حلفاء الناتو وافقوا على صياغة إعلان بشأن مسار أوكرانيا لعضوية حلف شمال الأطلسي".

ومن جانبه قال أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ: "أوضحنا أن دعوة أوكرانيا لعضوية الحلف ستكون فقط في حال استكمالها الشروط المطلوبة"، مؤكدا وجود "حزمة قوية لأوكرانيا ومسار واضح لعضويتها في الحلف".

وأضاف: "أكدنا مجددا خلال قمة فيلنيوس أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف، وسندعو كييف للانضمام عندما تتوفر الشروط المطلوبة لذلك"، مشيرا إلى أن "زعماء الناتو لم يحددوا جدولا زمنيا لانضمام أوكرانيا".

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عدم وجود إطار زمني لدعوة وعضوية أوكرانيا في "الناتو"، بأنه أمر "سخيف" على حد قوله، وهذا مشابه لعدم الاستعداد لدعوة كييف للانضمام إلى الحلف.

وبدأ زعماء 31 دولة من أعضاء "الناتو"، والسويد اليوم الثلاثاء، قمة تستمر ليومين، وستكون موضوعاتها الرئيسية مناقشة خطط دعم كييف في الأعمال العسكرية والموافقة على خطط لنشر قوات الحلف الكبيرة بالقرب من الحدود مع روسيا، فضلا عن تبني الالتزامات القانونية بموجب هذه الخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي.

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