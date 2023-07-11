بالسيادة والميثاق والاصلاح تخرج الرئاسة من عنق الزجاجة وتُخرج معها لبنان واللبنانيين من ازمة الانهيار المالي التي انفجرت قبل ثلاث سنوات واكثر، وازمة الانقلاب على الطائف التي تفجرت قبل ثلاثة عقود واكثر.

بالسيادة، يُحيّد اللبنانيون وطنهم عن التدخلات الخارجية المسيئة ويستفيدون بنفس الوقت من اي مساعدة مطروحة للاتفاق.

بالميثاق، يتعامل الجميع مع الاستحقاق على مستوى الكيان والوجود لا البازارات والحصص، وتُحذف ذهنية الفرض وارادة الحذف التي لن تمر بأي حال من الاحوال.

اما بالاصلاح، فتُبنى الدولة، التي اصبحت قضيتُها قضية حياة او موت.

هذه هي الرسائل التي اوصلها جبران باسيل اليوم، قبل ايام من عودة جان ايف لودريان، وعشية كلمة السيد حسن نصرالله في ذكرى حرب تموز، كاشفا عن اعادة فتح قنوات الحوار مع حزب الله، في موازاة الحوارات المستمرة مع سائر الافرقاء بشكل مباشر او غير مباشر، وعلى قاعدة التلاقي للتفاهم على مرشح ثالث لا تغيير الموقف المبني على ركائز لا تتغير مع الوقت.

اما مصير الحاكمية، فتسليم النائب الاول او تعيين حارس، لأن التعيين والتمديد سطو جديد على الرئاسة والعدالة، فيما احترام القواعد والقوانين المعتمدة في الجيش كفيل بتفادي اي شغور محتمل في الاشهر المقبلة.