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رسالة عاجلة إلى الحكومة الفرنسية بشأن حرفوش… كي يتدخل لودريان

11
JULY
2023
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بعثت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه رسالة إلى عاجلة إلى الحكومة الفرنسية بخصوص قضية صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش الذي يواجه تهمة التعامل مع إسرائيل أمام المحكمة العسكرية، لتواجده في رحلة ضمت صحافية تحمل جواز سفر إسرائيلي عام 2004.

وسألت غوليه في رسالتها إلى الحكومة الفرنسية عن موقف وزيرة الخارجية من قضية عمر حرفوش، ولفتت ناتالي غوليه انتباه وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية إلى الاجراءات الجنائية التي يشهدها لبنان وتحديدًا في المحكمة العسكرية بوجه حرفوش بتهمة مقابلة اسرائيليين، الأمر الذي يمنعه القانون اللبناني.

وأشارت غوليه، إلى أن حرفوش يواجه عقوبة قد تصل الى الإعدام على خلفية دعوى ضده من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بناءً على تهم لا أساس لها من الصحة، ولو كانت كذلك لكانت عرضت جميع اللبنانين في كل مكان بالعالم أن يسألوا عن دين وجنسية الاشخاص الذين يقابلوهم، وهذا ما يجعل لبنان دولة معادية للسامية.

وختمت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، بالسؤال عن موقف وزيرة الخارجية من ما يتعرض له حرفوش في لبنان، كي يتثنى للمبعوث الخاص جان ايف لودريان بالتدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات.

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