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باسيل: أي محاولة للتعيين بخلاف الدستور سنعتبرها انقلاباً عسكرياً حقيقياً

11
JULY
2023
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اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، في كلمة عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"، أن "التخاذل من قبل بعض القوى السياسية جعل حكومة تصريف الاعمال تتجرأ وتقوم بما تقوم به اليوم، وهذا بمثابة المجزرة اليومية بحق الدستور والميثاق اللبناني"، لافتا الى أن "الحكومة تتجرأ اليوم على العمل جديا لتعيين حاكم مصرف لبنان الآن وقائد جيش لاحقا"، وقال: "تعيين حاكم مصرف لبنان من قبل حكومة تصريف الاعمال يجعل اللبنانيين ينسون مسألة رئاسة الجمهورية واستلام نائب الحاكم مسألة طبيعية".

وفي موضوع تعيين قائد الجيش قال:"إن أي محاولة للتعيين بخلاف الدستور تتخطى وزير الدفاع سنعتبرها انقلابا عسكريا حقيقيا لن نسكت عنه".

وأكد أن "الحلول موجودة امام الحكومة من خلال الالتزام بالدستور والمشكلة في وضع اليد على صلاحيات رئاسة الجمهورية".

باسيل وفي موضوع التدقيق الجنائي اعتبر ان الاخفاء هو بمثابة قرينة تواطؤ وهو يعني خوفا وبالتالي جرما يستوجب محاسبة... "الله يستر شو مخبايين" لكن معركتنا مستمرة ليس فقط من اجل التقرير الاولي بل التدقيق الجنائي بكامله.

وشدد من جهة اخرى على ان الحوار بين اللبنانيين مفيد وعلى هذه الاساس وضعنا ورقة الاولويات الرئاسية وتحاورنا فيها مع الجميع وقلنا ان البرنامج اهم من الشخص مبديا تقديره كثيرا الجهود الفرنسية وندعو لاستمرارها على قاعدة مساعدة اللبنانيين للاتفاق وليس لفرض رئيس عليهم.

ورأى باسيل ان الحوار مقبول او مرغوب اذا كان يمرر حلولا لكن مرفوض اذا كان لتمرير الوقت وانتظار ظروف ليتمكن فريق من فرض مرشحه.

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