"مستمرين بتنفيذ البرنامج"... حجار: خضنا مفاوضات مضنية مع البنك الدولي

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مع وصولي لوزارة الشؤون الاجتماعية بأيلول ال 2021، برنامج أمان كان مجرّد مشروع ضخم على ورق. بظروف صعبة جداً وإمكانيات محدودة، إشتغل فريق العمل ليلاً نهاراً لتحضير المنصّة وإطلاق عمليّة التسجيل يلي إستمرت على مدى شهرين مع حملة إعلامية كبيرة، وإتسجّل عالمنصّة 583,000 أسرة لبنانية بهدف الحصول على مساعدة مالية شهرية لمدّة سنة.

من بعد التسجيل، إنطلقت الزيارات المنزلية ل 190,000 أسرة مؤهلة للاستفادة من برنامج "أمان"، وإختيرت هالأسر بشكل ممكنن وفقاً لمعايير أساسية متداخلة مثل:

- الدخل المعدوم أو المحدود لدى الأسرة

- وجود فرد واحد على الأقل من الفئات الأكثر هشاشة مثل ذوي الإحتياجات الخاصة

- كبار السنّ فوق ال 64 عاماً

- أفراد قاصرين

- أو أسرة تعيلها إمرأة بدخلٍ معدوم أو محدود

بشهر آذار ال 2022، إنطلقت عمليّة الدفع لأول مجموعة من الأسر يلي تبيّن بإنها مستحقّة من بعد التقييم الممكنن يلي خضعت إلو بعد الزيارة المنزليّة، ووصلنا حالياً ل 93,676 ألف أسرة لبنانية من الأكثر فقراً. أما مجموع المبالغ يلي تم تحويلها لغاية آخر حزيران هو 158,856,979$.

طبعاً نحنا مستمرين بتنفيذ البرنامج وإنضمام أسر جديدة مستحقّة لإلو، وأعلننا خلال شهر نيسان ال 2023 عن إنطلاق الزيارات المنزليّة لحوالي 61 ألف أسرة، وهالمرة الزيارات عم بيقوم فيها موظفي الوزارة، ورح تطلع نتايجن تباعاً خلال هالسنة.

أما بالنسبة للدعم التربوي، وهو أحد مكوّنات برنامج أمان، إنطلقت بحزيران عمليّة الدفع للأسر المستفيدة يلي عندها أولاد مسجّلين بمدارس أو معاهد ومهنيات رسمية وعمرهن بين ال 13 وال 18 سنة، وسيستمر دفع بدل التنقلات إلن خلال العام الدراسي 2023 – 2024. وطبعاً سينضم مستفيدون جدد خلال العام الدراسي 2023 – 2024 رح يحصلوا متل الكل على دعم على الرسوم المدرسية، القرطاسية والتنقلات //

مع بداية هالسنة، 2023، أعلننا إنو رح نمدّد للمستفيدين يلي قبضوا عن سنة كاملة/ ل 6 أشهر/ وهيدا يلي صار. والدفعة السادسة رح تكون هالشهر، ومتل العادة، بآخر الشهر. ولكن للأسف/ بسبب التمويل/ ما رح نقدر نمدّد حالياً لأشهر إضافية/. يعني عملياً، الأسر يلي قبضت عن 17 شهر/ رح تحصل على آخر دفعة هالشهر/ ويستمر الدفع للأسر المتبقية لغاية الوصول إلى 18 دفعة لكل أسرة.

نحنا خضنا مفاوضات مضنية مع البنك الدولي من حوالي 3 أشهر/ وتابعنا أدقّ التفاصيل/ ونجحنا بالحصول على قرض إضافي لبرنامج أمان بقيمة 300 مليون دولار، وكلكن سمعتو عنو، ولكن هالقرض بحاجة إنو يسلك مساره الطبيعي بالإدارات اللبنانية بين وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس النيابي قبل الحصول فعلياً على الأموال والتمكّن من دفع المساعدات للأسر المستفيدة. لذا، نأمل بإنو ينتهي هالموضوع بأسرع وقت ممكن، لنقدر نجدّد 6 أشهر إضافية لكل الأسر يلي قبضت عن 18 شهر.

يعني عملياً، مع هالقرض الجديد من البنك الدولي، منكون قدرنا نجدّد ونساعد الناس سنتين بدل سنة واحدة متل ما بلّش البرنامج بال 2021/ ونوسّع الاستفادة من 150 ألف إلى 160 ألف أسرة لبنانية.

بالنسبة للأسر يلي تمّت زيارتها العام الماضي وبعد ما حصلوا على جواب، اليوم، رح يتمّ إرسال SMS

ل 75,505 أسرة تبيّن بإنن غير مؤهلين للإستفادة من البرنامج بحسب المعايير المتّبعة، وأبرزها:

مدخول الأسرة، حجم المنزل، عدد أفراد الأسرة، عدد السيارات، تملّك عقارات متل المنزل وغيرها ... وهيدي النتيجة نهائية. كما سيتمّ إرسال SMS اليوم أيضاً ل 189,724 أسرة تسجّلت عالمنصّة ولكن هنّي أيضا غير مؤهلين للإستفادة لأسباب عديدة، منها: بإنن ميسورين بحسب المعايير، أو إنن من موظفي القطاع العام أو الأسلاك العسكريّة وغيرها من الأسباب.

أما بما يتعلّق بالتواصل مع الناس للإجابة على إستفساراتن، طبعاً الخط الساخن 1747 مستمر بتلقّي الإستفسارات والشكاوى، ونحنا فعّلنا website الوزارة وصفحة الوزارة الرسمية على فايسبوك وعلى تويتر، وعم نحاول نلبّي الناس قدر الإمكان، وسيتفعّل هالموضوع بالأسابيع المقبلة.

وبدي إلفت النظر إلى إنو بحسب تصميم برنامج أمان، للحفاظ على الشفافية، تمّ التعاقد مع شركة مستقلة تقوم بمراجعة تنفيذ البرنامج بما في ذلك التسجيل والأهلية والتحويلات النقدية والتدقيق بالمبالغ. هالشركة مفوّضة من قبل الوزارة، ورح تختار عيّنة من المستفيدين وغير المستفيدين، للإتصال فيهم أو زيارتن والحصول على بعض المعلومات.

أخيراً، يمكن عم بتشوفوا عبر صفحاتي على وسائل التواصل الإجتماعي إنو عم بزور عدد كبير من مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزراة والموجودة بكل لبنان، والهدف هو التحضير لتنفيذ خطة لإعادة إحياء عمل هالمراكز وتفعيل دورها لخدمة الناس بهالأوقات الصعبة يلي عم نمرق فيها، وعم نشتغل بالوقت ذاتو على إنو يكون عنا مراكز نموذجية بالمستقبل القريب. وهون بدي إلفت إلى إنو من ضمن برنامج أمان، في مكوّن قيمتو 4 مليون دولار، هدفو دعم مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزراة لتقديم خدمات للناس بكل المناطق. إذاً، الإستفادة ما رح تكون فقط عبر المساعدات المالية النقدية، ولكن أيضاً عبر خدمات لكل الناس، حتى غير المستفيدين من المساعدات المالية النقدية.

هلأ، رح إفتح مجال للأسئلة وبتمنى نحصرها فقط بموضوع برنامج أمان.

عدد الأسر التي تسجّلت: 583000 أسرة

عدد الأسر غير المؤهّلة للإستفادة: 189,724 أسرة

عدد الأسر التي تمّت زيارتها: 190 ألف أسرة

عدد الأسر غير المستحقّة بعد الزيارة: 75,505 أسرة

عدد الأسر المستفيدة: 93,676 أسرة (لغاية حزيران 2023)

عدد الأسر التي ستتمّ زيارتها خلال العام 2023: 60 ألف أسرة

مجموع المبالغ التي تمّ تحويلها لغاية حزيران 2023: 158,856,979$