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إنقسام طلابي حول طبيعة الأسئلة وصعوبتها

11
JULY
2023
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بخلاف الأجواء الهادئة التي رافقت إمتحانات شهادة الثانوية العامة الرسمية بكافة فروعها (العلوم العامة، علوم الحياة، الإجتماع والإقتصاد، والآداب والإنسانيات) في يومها الأول، تنوّعت آراء الطلاب بين مرتاح ومتحفّظ وغير راض على الأسئلة، بعدما توقّعوا أن تكون أكثر سهولة نتيجة الضجّة التي رافقت إجراء إمتحانات الشهادة من عدمه والاضرابات التي قطعت أوصال العام الدراسي.

«نداء الوطن» واكبت سير الامتحانات والإجراءات التي رافقتها أمنياً وإدارياً وسجّلت ملاحظات عدّة أبرزها:

كثافة المشاركة بعدما بلغت نسبة الغياب في محافظة الجنوب 2.85% فقط، ولم تخل من بعض التوتير، وسط تأكيد بعض أهالي الطلاب الذين انتظروا خارج المراكز أنّ «الامتحانات غير عادلة».

ـ إنقسام الطلاب في نظرتهم إلى أسئلة الامتحانات بين سهلة وصعبة، فطلاب المدارس الرسمية كانوا غير راضين واعتبروها صعبة بسبب الإضرابات التي قطعت أوصال العام الدراسي أكثر من مرّة، بينما طلاب المدارس الخاصة أكدوا أنها سهلة وكانوا مرتاحين، وقالت الطالبة منى في ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية إن «الامتحانات صعبة وهناك أسئلة لم تدرج معنا في المنهاج»، بينما قال خالد في إحدى المدارس الخاصة إنها «سهلة ولا تحتاج إلى كثير عناء لحلّها».

مشاركة طالب صيني في امتحانات صيدا، هو شو قوانغ توه تشانغ (من ثانوية رفيق الحريري) وقد خضع للامتحانات في المدرسة «العمانية النموذجية» إلى جانب الطلاب اللبنانيين، وكاد يُحرم منها بعدما تبين أنه يحمل صورة عن وثيقة الإقامة، بينما كان من المفترض أن يحضر الوثيقة الأساسية، فتمت معالجة المشكلة بأن طُلِبَ منه إحضارها في اليوم التالي.

تخصيص مركزين من مراكز الامتحانات في صيدا وصور لمرشحين من ذوي الصعوبات التعليمية وقد تمّت مواكبتها من قبل أخصائيين وخصص لهم وقت إضافي تبعاً للصعوبات التي يعانونها.

ـ إتخاذ قوى الأمن الداخلي تدابير أمنية مشددة عند مداخل المراكز وفي محيطها، فيما بكّر الطلاب في الحضور صباحاً للتحقّق من الغرف والمقاعد المخصّصة لهم. وواكبت جمعيات وهيئات أهلية الطلاب أثناء التحاقهم ببعض المراكز.

ـ إستنفار المنطقة التربوية جنوباً في إدارة ومواكبة سير انطلاق الامتحانات في كافة المراكز إدارياً ولوجستياً وبشرياً، وتمّ التحقّق من بطاقات الترشيح والأوراق الثبوتية للمرشحين وبخاصة من تقدّم منهم بطلبات حرّة والأجانب.

أرقام وأعداد

وبلغ عدد المتقدّمين في أقضية محافظة الجنوب 5778 مرشحاً، موزعين على 31 مركزاً (صيدا 12 مركزاً، 2465 مرشّحاً، صور 12 مركزاً 2352 مرشّحاً، الزهراني 6 مراكز 863 مرشّحاً وجزين مركز واحد 98 مرشّحاً)، وتوزّع المرشّحون على 511 غرفة وأشرف عليهم 1050 مراقباً و223 مراقباً عاماً. وتوزّع المرشحون بحسب فروع الثانوية العامة: إجتماع وإقتصاد 2781 مرشّحاً، علوم حياة 2406 مرشحين، علوم عامة 496 مرشّحاً وآداب وإنسانيات 95 مرشّحاً، وفي المواد الاختيارية تشارك طلاب العلوم العامة وعلوم الحياة بحقّ اختيار مادة من أربع هي: فلسفة وحضارات - تربية - تاريخ - جغرافيا. لكنّ طلاب شهادتي الاجتماع والاقتصاد، الآداب والإنسانيات، تشاركوا بالمواد الاختيارية تاريخ - تربية - كيمياء - فيزياء - علوم الحياة، وتقاطعوا من خلال إضافة مادة الجغرافيا لفرع الاقتصاد، والرياضيات للإنسانيات.

نداء الوطن
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