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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 تموز 2023

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الأخبار: السلم الأهلي في «القرنة»

لودريان في بيروت الإثنين | بري: طاولة الحوار «ركبت» في المجلس

إسرائيل في «اليوم الأصعب

 

 



الديار: واشنطن على خط التهدئة جنوبا ولبنان يرفض مقترحا باحتلال «مقنّع» للغجر
حزب الله لا يمانع دبلوماسية «المقايضة» ونصرالله يثبت «قواعد اللعبة» غدا
«شراء للوقت» في التعيينات العسكرية وسيناريوهان لملء شغور «المركزي»

 

 

 


نداء الوطن: واشنطن تقترح إزالة خيمة "الحزب" مقابل الإنسحاب من شمال الغجر
ميقاتي لـ"نداء الوطن": مستعدون لترسيم كامل حدودنا الجنوبية

 

 

 


اللواء: بري ينتظر حواراً على «الرئيس».. وإلحاح جنبلاطي على تعيين رئيس للأركان
ترجيح حكومي تولي النائب الأول صلاحيات الحاكم.. و«اليونيفيل» تتحرك لنزع الأزمة في المزارع

 

 

 


البناء: بوتين يكشف عن استقبال بريغوجين عشية قمة الناتو… ومشروع صفقة بين أردوغان والغرب / نتنياهو أمام تحدي تصدّع سياسي كبير… وعقدة الخيمتين والغجر مع لبنان على المحك / بري يحذر من العبث بالطائف… والسفارة الايرانية تدعو لكشف مصير دبلوماسييها المختطفين /

 

 

 

 

النهار: سباق "الاحتواءات" على جبهات الجنوب والفراغ: القضاء الألماني يطالب بمصادرات من "المركزي"

 

 

 


الجمهورية: الحسم الرئاسي أميركي سعودي إيراني

 

 

 


l'orient le jour: Vide à la tête de l’armée : une ligne rouge pour Bkerké

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