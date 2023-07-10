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اطلالتان مهمتان توقيتا ومضمونا تترقبهما الاوساط السياسية والشعبية في اليومين المقبلين!

10
JULY
2023
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اطلالتان مهمتان توقيتا ومضمونا، تترقبهما الاوساط السياسية والشعبية في اليومين المقبلين:
الاولى، الخامسة والنصف من عصر الغد، حيث يتحدث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد الاجتماع الدوري لتكتل لبنان القوي، عن التطورات السياسية الراهنة، بدءا بمصير حاكمية مصرف لبنان، وليس انتهاء بالفراغين الرئاسي والحكومي.
اما الثانية، ففي التاسعة الا ربعا من مساء بعد غد الاربعاء، حيث يخاطب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من يعنيهم الامر في الداخل والخارج، في الذكرى السابعة عشرة لاندلاع حرب تموز 2006. وتأتي اطلالة نصرالله، على وقع التقدم الايجابي المستمر في العلاقة السعودية-الايرانية، وفي موازاة التطورات الخطيرة المرتبطة ببلدة الغجر المحتلة، وفي وقت يقترب الشغور الرئاسي من شهره العاشر، بلا اي افق للحل.
اما بعد الاطلالتين، فيُبنى على الشيء مقتضاه، علما ان مواقف استباقية صدرت اليوم من عين التينة، واخرى ستصدر غدا من معراب، فيما الوساطات الخارجية تدور حول نفسها، وتفقد من وهجها مع كل يوم يمضي.

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