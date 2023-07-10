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فكرة مميزة لسكرية: إفرضوا ضريبة على بطاقات الحفلات الفنية لصالح مرضى السرطان!

10
JULY
2023
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تمنى رئيس "حملة الصحة حق وكرامة" الدكتور إسماعيل سكرية في بيان، على "حكومة تصريف الاعمال ممثلة بوزير السياحة، فرض رسم ضريبي على بطاقات الحفلات الفنية التي سجل مبيع بطاقة احدها في السوق الموازية آلاف الدولارات، وبعد وساطة احدى الدول العربية ماشاءً الله لتثبيت الحفل ومطربه، وذلك لصالح مرضى السرطان الذين تتوزع معاناتهم بين انتظار توافر الدواء او الموت".

وقال:"صحيح واكيد وضروري تشجيع السياحة ولكن بالتخفيف من مظاهر الفجور اللاانساني في بلد اظهرت آخر الدراسات (جريدة الاخبار) ان عائلتين من كل خمس عائلات تبيع ما تبقى من ذهب او سيارة او ممتلكات للبقاء على قيد الحياة، بخاصة عند المفاجآت الصحية الطارئة والمكلفة استشفاء ودواء، وذلك تعبيرا عما تبقى لدينا من مشاعر انسانية وحس وطني".
وختم معربا عن "خشيته من استغلال هذا المشهد المحتضن إعلاميا وبقوة في التغطية على واقع البلد المنهار اقتصاديا والذي يستجدي العطاءات من كل حدب وصوب ، واظهار البلد وكأنه بالف خير".

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