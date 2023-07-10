living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"في خضم الفوضى المنظّمة"...أبو زيد: الافرقاء الممثلين للشعب اللبناني مدعوون للتخلي عن معادلة "الفرض"

10
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن مكتب النائب السابق د امل ابو زيد البيان الآتي: "في ظل الشغور في سدة الرئاسة الاولى، وفي خضم الفوضى المنظّمة التي يعيشها المرفق النقدي الاول في الوطن، وفي ظل ازمة سياسية اقتصادية مالية معيشية اجتماعية غير مسبوقة يواجهها الشعب اللبناني، وفي قلب عاصفة ديمغرافية تهدد بضرب الهوية وزعزعة البنيان وتغيير الكيان ووجه لبنان الذي كرّسه الطائف وعمّده الميثاق وعزّزه الوفاق بالثوابت والاسس والمسلمات التي عاش اللبنانيون واستشهدوا في سبيلها. لذلك، فإن الافرقاء الممثلين للشعب اللبناني مدعوون للتخلي عن معادلة الفرض من جهة والرفض من جهة ثانية _ والعكس صحيح _ والذهاب نحو معادلة القبول والتقبّل: قبول الآخر وتقبّل مخاوفه والهواجس، وان يغلّب بعض الاطراف مبدأ الالتزام بالميثاقية على شرط الاستسلام للعددية".
واعتبر ابو زيد "ان الفراغات التي بدأ البعض يستسلم لها -او يعمل لها- تنذر بالتحول الى ثقوب سوداء قد تسحب ما تبقى من ادارات ومرافق ومؤسسات ومقرات الى العدم والمجهول والانهيار والاحتضار "، مؤكداً "ان المطلوب عاميّة وطنية وليس حوارات طائفية، تبصّر لا تهوّر ليبقى لنا وطن نعمّره ونكرّمه ولا نغادره او نغدره".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   