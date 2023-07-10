"في خضم الفوضى المنظّمة"...أبو زيد: الافرقاء الممثلين للشعب اللبناني مدعوون للتخلي عن معادلة "الفرض"

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صدر عن مكتب النائب السابق د امل ابو زيد البيان الآتي: "في ظل الشغور في سدة الرئاسة الاولى، وفي خضم الفوضى المنظّمة التي يعيشها المرفق النقدي الاول في الوطن، وفي ظل ازمة سياسية اقتصادية مالية معيشية اجتماعية غير مسبوقة يواجهها الشعب اللبناني، وفي قلب عاصفة ديمغرافية تهدد بضرب الهوية وزعزعة البنيان وتغيير الكيان ووجه لبنان الذي كرّسه الطائف وعمّده الميثاق وعزّزه الوفاق بالثوابت والاسس والمسلمات التي عاش اللبنانيون واستشهدوا في سبيلها. لذلك، فإن الافرقاء الممثلين للشعب اللبناني مدعوون للتخلي عن معادلة الفرض من جهة والرفض من جهة ثانية _ والعكس صحيح _ والذهاب نحو معادلة القبول والتقبّل: قبول الآخر وتقبّل مخاوفه والهواجس، وان يغلّب بعض الاطراف مبدأ الالتزام بالميثاقية على شرط الاستسلام للعددية".

واعتبر ابو زيد "ان الفراغات التي بدأ البعض يستسلم لها -او يعمل لها- تنذر بالتحول الى ثقوب سوداء قد تسحب ما تبقى من ادارات ومرافق ومؤسسات ومقرات الى العدم والمجهول والانهيار والاحتضار "، مؤكداً "ان المطلوب عاميّة وطنية وليس حوارات طائفية، تبصّر لا تهوّر ليبقى لنا وطن نعمّره ونكرّمه ولا نغادره او نغدره".