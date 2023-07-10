"سرقة على عدة مراحل" في المصيطبة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "بتاريخ 04-07-2023، ادّعى أحد المحامين بالوكالة عن إحدى الشركات لدى فصيلة المصيطبة في وحدة شرطة بيروت ضدّ المدعو: م. أ. (من مواليد عام 2003، سوري الجنسية) موظّف في المؤسسة".



وأضاف، "بجرم سرقة بضائع من داخل مستودع الشركة الكائن في محلة المصيطبة، وقَدَّرَ قيمة المسروقات بحوالي /45000/ دولار أميركي".



وتابع البلاغ، "على الفور، انتقلت دورية من الفصيلة إلى مقر الشركة، وعملت على إحضاره".



وكشف، أن "بالتحقيق معه، أفاد بأنه قام بعملية السرقة على عدة مراحل منذ حوالى السنة، بمساعدة كل من: ب. ي. (من مواليد عام 1997، فلسطيني) م. م. (من مواليد عام 2009، سوري الجنسية) وهما أيضا موظّفان في الشركة ذاتها، حيث جرى إحضارهما".



واستكمل البلاغ، "باستماعهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وأن الثاني يقوم بنقل المسروقات من المستودع ويعاونه الثالث لتوصيلها إلى منزل الأول، الذي بدوره يبيعها مقابل مبالغ مالية".



وذكر، أن "نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات التي قام بها عناصر الفصيلة، تبيّن وجود مستودع داخل المبنى الذي يسكن فيه (م. أ.) وأن مفتاح المستودع موجود مع والد الأخير ويدعى: (م. م. أ. من مواليد عام 1971، سوري الجنسية)".



وأشار البلاغ الى، ان "توجّهت دورية إلى المكان وجرى مداهمة المستودع، وعُثِرَ بداخله على كمية من المسروقات موضوعة في صناديق، وهي عبارة عن أدوات: كهربائية، تجميل وتنظيف، إضافة إلى خنجرين وسكّين وغلاف مسدّس. وباستماع إفادة الأخير، أنكر علمه بوجود مسروقات داخل المستودع".



وختم، "أوقف الثلاثة الأوائل رهن التحقيق، وتُرِكَ (م. م. أ.) لقاء سند إقامة، وأعيدت المسروقات إلى مالكها، بناء على إشارة القضاء المختص".