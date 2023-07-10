"لضرورة رؤية القسم المملوء من الكوب"... المكاري: ليكن همنا القضايا العامة

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استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، يرافقه وفد إعلامي ضم رئيس منتدى بعلبك الإعلامي حكمت شريف والزميلين محمد أبو إسبر وسليمان أمهز.

ونوه شحادة ب"مناقبية الوزير المكاري، وبالتعاطي الإيجابي لوزارة الإعلام في كل ما له علاقة بمسيرة الإنماء، لا سيما التغطية الإعلامية المميزة للوكالة الوطنية للإعلام لكل أنشطة البلديات والاتحادات البلدية وهيئات المجتمع المحلي، والفعاليات الثقافية والفنية والتنموية، مع التمنى بأن تخطو وسائل الإعلام المرئية الخاصة على هذا النهج المسؤول، بأن تضيء على الوجه الحقيقي لبعلبك ومنطقتها، وعدم التركيز على النواحي السلبية المسيئة للمنطقة وأهلها".

وتمنى شحادة على وزير الإعلام "رعاية حفل تكريم رئيس مكتب الوكالة الوطنية للإعلام في بعلبك محمد أبو إسبر لبلوغه السن القانونية، والذي يقيمه الاتحاد في 6 آب المقبل".

وشدد الوزير المكاري على "ضرورة رؤية القسم المملوء من الكوب، وأن نعمل بروحية إيجابية، وأن يكون همنا القضايا ذات الفائدة العامة، وأن ننقل الأحداث بموضوعية ومهنية ومسؤولية بعيدا عن حسابات الكسب المادي أو لكسب أعداد مشاهدين ومتابعين".

وأكد المكاري ان "رعايتي لاحتفال تكريم الزميل أبو إسبر، مرده إلى الإجماع على مهنيته ومناقبيته".