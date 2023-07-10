أسرار الصحف ليوم الأثنين 10 تموز 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقع مصدر دبلوماسي تصعيد التوتر في منطقة شمال شرق سورية على مستويات متعددة بين الروس والأميركيين من جهة، وبين الأميركيين وقوى المقاومة من جهة ثانية وبين الجيش السوري وجماعة قسد من جهة ثالثة، وتوقع أن تكون محاور دير الزور والبوكمال عناوين للتصعيد المقبل ما سيضع قاعدة التنف في دائرة النار.

خفايا

قال مصدر نيابي بارز إن العقدة التي عطلت مفاوضات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قيادة القوات اللبنانية حول تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي تمثلت بكون الوزراء المطلوب تغطيتهم هم وزراء التيار الوطني الحر وليسوا بوارد المشاركة بالتغطية بالمبدأ، فكيف لحاكم تسميه القوات؟



اللواء: أسرار

همس

لم يُفاجأ أحد كبار المسؤولين ببيان نواب حاكم البنك المركزي وتهديدهم بالإستقالة، ولكنه إمتنع عن الإدلاء بأي موقف، مترصداً ردود فعل أطراف سياسية وروحية معنية بالتعيين!

لغز

عادت حظوظ نائب كسرواني للإرتفاع في البورصة الرئاسية بعد خروج جهاد أزعور من المعركة وعودته إلى مقره في صندوق النقد الدولي!

نداء الوطن: خفايا

علم أنّ زيارة رئيس كتلة نيابية إلى دولة فاعلة ستشمل الاستمرار بطلب مساعدات اجتماعية وتربوية وسيكون الملف الرئاسي هامشياً.

ساهم سفير دولة أوروبية بتأمين تواصل بين بلاده ومجموعة ناشطة وذلك لاطلاع هذه المجموعة على الموقف الحقيقي لبلاده بعدم الانخراط في أي تسوية تعيد إحياء المنظومة.

يتردد أنّ مقدمي الخدمات لدى مؤسسة كهرباء لبنان يتقاضون مبلغ 4 سنت عن كل فاتورة يتم تحصيلها ويجري حسمها من المبالغ التي تتم جبايتها وتحتسب على سعر صيرفة.