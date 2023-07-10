عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 تموز 2023

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الأخبار: الأسر اللبنانية: صراع للبقاء

فشل خطة تهريب حاكم جديد

نتائج تحقيقات حادثة القرنة السوداء







نداء الوطن: قطر والسعودية متضامنتان في رفض تعديل الطائف

الدوحة تدعو "الخماسية" إلى الإجتماع الخميس

الديار: ‏بكركي ترفض «تعيينات الضرورة»... أزمة الحاكمية تهدد بالفراغ «الأخطر»

تمهيد الارضية لعودة التواصل بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك

البناء: توتر في شمال سورية مع حشود قسد والقوات الأميركية وتصعيد سياسي روسي أميركي / عشية قمة الناتو… تركيا تسلّم عناصر أزوف لأوكرانيا… موسكو لم توافق… وتتفهّم / نهاية مناورة نواب الحاكم… والتعيين والتمديد… ومعادلة الغجر وخيم المزارع على الطاولة / الحسنية من أميون في مهرجان قومي حاشد: آن أوان انضمام لبنان إلى قطار العائدين إلى سورية /



النهار: "حاكمية تصريف أعمال" تلتحق بالحكومة؟ اقتراح الراعي: 3 دورات متعاقبة ثم حِوار

الجمهورية: مصرف لبنان... لا تعيين ولا تمديد

لبنان على رصيف الإنتظار ولكنه غير متروك

اللواء: لاءات ميقاتي تفتح الباب لإستقالة نواب الحاكم وتسيير المرفق العام

الراعي يقبل تعيينات الضرورة في قيادات الجيش.. و5 من نواب التغيير على مشارف الغجر المقضومة

l'orient le jour: Raï tance Berry et Mikati : La première et dernière nécessité, c’est élire un président