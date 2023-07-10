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عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 تموز 2023

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الأخبار: الأسر اللبنانية: صراع للبقاء
فشل خطة تهريب حاكم جديد
نتائج تحقيقات حادثة القرنة السوداء

 

 


نداء الوطن: قطر والسعودية متضامنتان في رفض تعديل الطائف
الدوحة تدعو "الخماسية" إلى الإجتماع الخميس

 

 

 

الديار: ‏بكركي ترفض «تعيينات الضرورة»... أزمة الحاكمية تهدد بالفراغ «الأخطر»
تمهيد الارضية لعودة التواصل بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك

 

 

 

البناء: توتر في شمال سورية مع حشود قسد والقوات الأميركية وتصعيد سياسي روسي أميركي / عشية قمة الناتو… تركيا تسلّم عناصر أزوف لأوكرانيا… موسكو لم توافق… وتتفهّم / نهاية مناورة نواب الحاكم… والتعيين والتمديد… ومعادلة الغجر وخيم المزارع على الطاولة / الحسنية من أميون في مهرجان قومي حاشد: آن أوان انضمام لبنان إلى قطار العائدين إلى سورية /

 

 

 


النهار: "حاكمية تصريف أعمال" تلتحق بالحكومة؟ اقتراح الراعي: 3 دورات متعاقبة ثم حِوار

 

 

 

 

الجمهورية: مصرف لبنان... لا تعيين ولا تمديد
لبنان على رصيف الإنتظار ولكنه غير متروك

 

 

 

اللواء: لاءات ميقاتي تفتح الباب لإستقالة نواب الحاكم وتسيير المرفق العام
الراعي يقبل تعيينات الضرورة في قيادات الجيش.. و5 من نواب التغيير على مشارف الغجر المقضومة

 

 

 

 

l'orient le jour: Raï tance Berry et Mikati : La première et dernière nécessité, c’est élire un président

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