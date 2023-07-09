خاص - لا معطيات رئاسية جديدة ومرجع ديبلوماسي لرؤساء أحزاب: "بعد بكّير تيوصل الاقليم عالملف اللبناني"...

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غريس مخايل

ما من معطيات جديدة حول الملف الرئاسي اللبناني. بهذه العبارة يختصر مصدر مطّلع عبر الـtayyar.org كل ما يُحكى ويرشح من أخبار عن الزيارة المحتملة للموفد الفرنسي الخاص جان-ايف لودريان، لبيروت.

ويقول المصدر إن لو دريان وقبل عودته لبيروت بعد عشرين تموز، سيزور كلا من الرياض والدوحة وهناك احتمال أن يزور القاهرة حيث يجري سلسلة من اللقاءات والمشاورات المتعلّقة بالملف الرئاسي اللبناني، مع انه لا يحمل تصوراً فرنسياً جديداً إنما الهدف سيكون لسلّة حوارية حول مجموعة ملفات على أمل في أن يلقى تجاوباً من الأفرقاء المعارضين لمبدأ الحوار لسبب أو لآخر.

وقال المصدر عبر موقعنا إن لو دريان كوّن فكرة واضحة بعد زيارته الأخيرة لبيروت وهي أن "تمترس" الافرقاء كلّاً خلف مرشحه لا يزال هو لذلك ذهب باتجاه الدعوة الى الحوار.

وفي الختام قال المصدر للـtayyar.org إن مرجعاً ديبلوماسياً نصح رؤساء أحزاب وازنة بعدم انتظار الاقليم بل فكفكة العقد داخلياً لأن "بعد بكير كتير تيوصل الاقليم عالملف اللبناني".