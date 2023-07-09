living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - لا معطيات رئاسية جديدة ومرجع ديبلوماسي لرؤساء أحزاب: "بعد بكّير تيوصل الاقليم عالملف اللبناني"...

9
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غريس مخايل
ما من معطيات جديدة حول الملف الرئاسي اللبناني. بهذه العبارة يختصر مصدر مطّلع عبر الـtayyar.org كل ما يُحكى ويرشح من أخبار عن الزيارة المحتملة للموفد الفرنسي الخاص جان-ايف لودريان، لبيروت.
ويقول المصدر إن لو دريان وقبل عودته لبيروت بعد عشرين تموز، سيزور كلا من الرياض والدوحة وهناك احتمال أن يزور القاهرة حيث يجري سلسلة من اللقاءات والمشاورات المتعلّقة بالملف الرئاسي اللبناني، مع انه لا يحمل تصوراً فرنسياً جديداً إنما الهدف سيكون لسلّة حوارية حول مجموعة ملفات على أمل في أن يلقى تجاوباً من الأفرقاء المعارضين لمبدأ الحوار لسبب أو لآخر.

وقال المصدر عبر موقعنا إن لو دريان كوّن فكرة واضحة بعد زيارته الأخيرة لبيروت وهي أن "تمترس" الافرقاء كلّاً خلف مرشحه لا يزال هو لذلك ذهب باتجاه الدعوة الى الحوار.

وفي الختام قال المصدر للـtayyar.org إن مرجعاً ديبلوماسياً نصح رؤساء أحزاب وازنة بعدم انتظار الاقليم بل فكفكة العقد داخلياً لأن "بعد بكير كتير تيوصل الاقليم عالملف اللبناني".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   