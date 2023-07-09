ياسين جال في أحراج المنارة في البقاع الغربي: لحمايتها من القطع والحرائق

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زار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين بلدة المنارة في البقاع الغربي، حيث كان في استقباله رئيس البلدية الدكتور حسن أيوب في منزله، في حضور مختار البلدة رياض عبد الرزاق، رئيس مركز الدفاع المدني في المنارة وائل الميس وقاسم ابو طه وأعضاء المركز، رئيس مركز عنجر في مكتب الاحراج ناجي البعلبكي، رئيس جمعية "اللقاء البيئي" في راشيا وليد سيف الدين، فاعليات من البلدة وأعضاء من المجلس البلدي.



بعد نقاش مع الحضور حول كيفية حماية أحراج البلدة، اتجه الوزير ياسين ورئيس البلدية والوفد إلى احراج بلدة المنارة، حيث عاينوا التعديات واطلعوا على الأشجار المقطوعة وتلك التي ارتكبت فيها مجازر القطع.



أيوب

واعتبر أيوب ان "الاحراج ثروة وطنية وبيئية يجب ان نحافظ عليها بكل مسؤولية، وما يحصل على مستوى احراج المنارة كارثي من خلال القطع العشوائي والتعديات التي تحصل"، داعيا وزير البيئة الى "اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حماية احراجنا"، ومركزا على "اهمية تكاتف المجتمع المحلي ورفع الغطاء عن المعتدين لا سيما انهم معروفون بالأسماء، والمطلوب من الاجهزة المختصة الامنية والقضائية ومديرية الاحراج ان تكثف جهودها لوقف هذه المجازر والاعتداءات ووضع خطة طوارىء سريعة وحماية الاحراج ايضا من الحرائق".



ياسين

وكانت كلمة للوزير ياسين شدد فيها على "ضرورة حماية هذه الثروة الحرجية"، وقال: "اليوم نعمل على اربع نقاط اساسية: تشدد القوى الامنية كافة، تشدد القضاء والنيابات العامة ورفع قيمة الغرامات"، لافتا الى ان "هذه الجريمة البيئية في الاحراج يجب ان ينال مرتكبها اشد العقوبات، ويجب ان نعمل على تصنيف هذه المنطقة الى محميات وتأمين الدعم والمساعدات لحمايتها من القطع والحريق".



وتابع: "يجب ان يكون هناك حوار مع القرى المجاورة والتعاون وحماية الغابات والاشجار من مجرمي البيئة كي يكون هناك مسؤولية مشتركة وتعيين حراس لحماية الاحراج. كما يجب على كل الوزارات التعاون لحماية هذه الثروة البيئية"، مضيفا "المدعون العامون لم يقصروا في اتخاذ اي قرار، لكننا بحاجة الى تعديل القوانين ورفع الغرامات، وهذه العصابات والمافيات الموجودة بكل لبنان يجب ان تتوقف لانها تقضي على الثروة الحرجية الغني بها لبنان".



وختم ياسين: "ان هذا الامر لن يتوقف بزيارة الجبل وأماكن التعدي ولن تنتهي اليوم، وسنتابعها مع المعنيين وننطلق بهذه الخطوات الاربعة يوم غد الاثنين".