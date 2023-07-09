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ودّعت الرهبنة اللبنانية المارونية الأباتي باسيل الهاشم في صلاة ترأسها البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في دير مار أنطونيوس - غزير، دير الرئاسة العامّة.

وقد شارك في الصلاة عدد من المطارنة، والقائم بأعمال السفارة البابويّة في لبنان المونسنيور دجيوفنّي بكّيرّي و الأب العام هادي محفوظ وعدد من الرؤساء العامّين والرئيسات العامّات، ومجمع الرئاسة العامّة، ورؤساء الأديار، والرهبان والراهبات، وعدد من النواب والفعاليات السياسيّة والاجتماعيّة، وعائلة الفقيد وعدد من الأصدقاء.

وبعد الجنّاز، توجّه موكب الرهبان والأهل إلى دير مار يوحنا المعمدان - رشميا، حيث دُفن الأباتي باسيل الهاشم.