بوشكيان يزور "حلويات السلطان" في النبطية: الوزارة تقف الى جانب كل المؤسسات المنتجة

A + A -

زار وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان "حلويات السلطان" في النبطية، حيث كان في استقباله صاحبا "حلويات السلطان" علام وحسن جابر، والمدير العام ايمن ماجد.



وبعد جولة، استمع بوشكيان من رئيس مجلس الادارة علام جابر عن انطلاقة حلويات الشرق منذ 34 عاما من فرع وسط النبطية، الى 4 فروع في العديد من المناطق، و"هي مؤسسة تواجه كبقية المؤسسات في البلد الازمة الاقتصادية باصرار وثبات، لاننا نؤمن ان هذا البلد قد تتعرقل مسيرته احيانا، ولكنه لا يسقط، ويبقى بجهود جميع ابنائه قويا، وسيتعافى، ولا شك ان زيارة وزير الصناعة الاستاذ جورج بوشكيان الى منطقتنا فرصة ثمينة جدا، فهو يدرك ما تعانيه الصناعات اللبنانية، وهو قريب من الجميع، ويعمل بكل امكانات وزارته للتخفيف من عبء الازمة الاقتصادية عن كاهل الصناعة والصناعيين والمنتجين في البلد".



بوشكيان



بدوره، أبدى بوشكيان سروره لوجوده اليوم في النبطية، و"فرح جدا بزيارة مؤسسة حلويات السلطان، هذا الاسم الذي يحمله كل مغترب الى الخارج، ويشيد باتقانه وذوقه الرفيع كل مقيم هنا، فلا شك ان هذه المؤسسة كافحت واعطت الكثير، ولا شك ايضا ان جهود الشقيقين علام وحسن جابر اثبتت ان لا شيء مستحيلا كما قلت سابقا، اليوم نعرف ان حلويات السلطان مؤسسة عريقة لها فروع اربعة في المناطق، وانطلقت في العام 1989 بخطى ثابتة وعندها عائلة كبيرة، فكما علمت هناك اكثر من 250 موظفا وموظفة في الفروع، والمعمل المركزي، اي هناك تأمين 250 فرصة عمل وهذا بحد ذاته انجاز كبير، في ظل الظروف القاسية التي يعاني منها البلد، لذا نشيد بكل جهود القيمين على هذه المؤسسة، والوزارة تقف الى جانب كل المؤسسات المنتجة، وهدفنا كما اعلنت مرارا هو إيصال الصناعة اللبنانية لتحقيق معايير الجودة العالمية بأسعار تنافسية وما من شي مستحيل".