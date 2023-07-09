عقل: تغطية قرار حكومة تصريف الأعمال هذه بتعيين حاكم جديد للمركزي... هي "خيانة" دستورية

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غرد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على "تويتر":

بالوضع الراهن، تغطية قرار حكومة تصريف الأعمال هذه بتعيين حاكم جديد للمركزي... هي خيانة دستورية، ذمية سياسية ومشاركة في تغطية جرائم رياض سلامة وعصابته المالية. تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يتم عبر إقتراح وزير المالية يوسف خليل و٢/٣ أعضاء حكومة نجيب ميقاتي! -هي مخالفة دستورية وميثاقية، -يوسف خليل قد استمع إليه أمام القضاة والمحققين الأوروبيين واللبنانيين، -شركة M1 ميقاتي في التحقيق على خلفية علاقة مالية مع رياض سلامة! -حكومة ميقاتي لم تنشر مضمون التدقيق الجنائي، -حكومة ميقاتي تركت سلامة ومجموعته في عملهم رغم صدور مذكرتي التوقيف الدوليتين.