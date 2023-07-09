صفي الدين: الحزب يدعو دائماً إلى الحوار والتلاقي

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أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، أن "الحزب يدعو دائما إلى الحوار والتلاقي لإنقاذ لبنان والحفاظ على مقدراته"، لافتا إلى أنّ "المرحلة الحالية في لبنان بحاجة إلى علاجات واقعية وشافية يتم فيها لم شمل اللبنانيين".



كلام صفي الدين جاء خلال إلقائه كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله في المؤتمر العلمي الذي تقيمه جمعية الإمام الصادق، لإحياء تراث علماء جبل عامل تكريما للعلامة الشيخ علي بن الحسين الكركي



وأضاف: "نحن في حزب الله لم نناقش مسألة تعديل اتفاق الطائف، وفي حال طرح نحن آخر من نعطي رأينا في الموضوع".



وعن المحقق الكركي، قال صفي الدين إنَّه "أبدع وطور أسلوبه الخاص في التحقيق العلمي"، مشددا على أنه "كان حرا وكان صاحب حق لا ينازع، ولديه روح الانفتاح العلمي".



وأشار الى ان "هجرة العاملين إلى إيران كانت مدروسة، وقد عمل عليها المحقق الكركي"، مبينا أن الحوزات الشيعية منذ نشأتها الأولى هي ذات وحدة علمية يتداخل فيها الجميع، وهي تنهل من علم أهل البيت".



ورأى أن "أكثر ما يلفت في شخصية المحقق الكركي هو تبنيه علميا وعمليا نظرية ولاية الفقيه"، موضحا أن "المحقق الكركي هو من شيَّد نظرية ولاية الفقيه وأعطاها بعدها الواسع". وتابع: "لبعض ضعفاء النفوس نقول، إن وضع نظرية ولاية الفقيه على يدي عاملي لبناني أغنت إيران، وأغنت العالم الإسلامي وأمدته بالقوة".

