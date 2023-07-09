رعد: المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي هو الحوار للتفاهم

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أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الحاج محمد رعد، أن "المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في ظل المعطيات والظروف الراهنة، هو الحوار للتفاهم حول هذا الأمر، وبديل ذلك، هو تضييع للوقت، وهدر لمصالح البلاد والعباد".

وشدد على أن "الدولة اللبنانية معنية أولاً ودون أي استدعاء بالمبادرة إلى التحرّك الجاد والسريع للقيام بكل ما يؤدي إلى إلزام العدو الصهيوني بالتراجع عن الخطوات والإجراءات التي اقتطع بموجبها الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وستجد الدولة إلى جانبها كل اللبنانيين والقوى السياسية الوطنية والعديد من الدول والشعوب الصديقة في العالم دعماً لمطلبها وحقها المشروعين".

ورأى رعد إن "ما يجري في فلسطين من تآكل قوة الردع عند العدو الصهيوني، وتصدّع قدرته على التحكم والسيطرة بمواجهة تنامي روح المقاومة وفعالية عمليات الجيل الصاعد من أبناء فلسطين وقواهم الجهادية، وإن المؤشرات المتوالية التي كان آخرها فشل العدو في إنجاز مخططه وأهدافه في جنين، تؤكد أن الكيان الصهيوني المؤقت قد استنفذ إمكانيات فرض احتلاله، وأن مستقبل فلسطين يرسمه المجاهدون والشهداء، الذين ننحني أمام بطولاتهم وتضحياتهم، ونحيي صبر وصمود أهلهم وعوائلهم".