"حرام لبنان"... الراعي: يكفيكم إضاعة الوقت بانتظار الإلهام من الخارج كقاصرين

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ترأس البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الإحتفالي في كنيسة مار نهرا في بقرقاشا لمناسبة تكريس مزار القديس البابا يوحنا بولس الثاني، عاونه النائب البطريركي على الجبة المطران جوزيف النفاع وكاهن الرعية الخوري طوني صوما والخوري شربل عواد، بمشاركة امين الديوان الخوري خليل عرب والقيم البطريركي الخوري طوني الآغا وأمين السر البطريركي الاب هادي ضو والخوري خليل البطي، في حضور النواب: ستريدا جعجع ممثلة بالسيد رومانوس الشعار، وليام طوق وكميل شمعون، النائب السابق جوزيف إسحق، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف، رئيس بلدية بزعون رامي بو فراعة، المحامي روي عيسى الخوري، رئيس بلدية بقرقاشا جورج البطي وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير، رؤساء وأعضاء المجالس الرعوية والجمعيات، وحشد من المؤمنين.

بعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى الراعي عظة بعنوان: “الحصاد كثير، والفعلة قليلون. أُطلبوا من ربّ الحصاد أن يرسل فعلة لحصاده” (لو 10: 2)”، قال فيها: “إتّخذ الربّ يسوع صورة الحصاد من عالم الزراعة للدلالة على حاجة الناس إلى كلمة الإنجيل التي تفتح عقولهم وقلوبهم لهذ الكلمة الإنجيليّة الحاملة نعمة الخلاص. الناس مثل سهول القمح البالغة، ويحتاجون إلى حصّادين رعاة يجمعونهم ويثمّرون مواهبهم وإمكاناتهم. فمن أجل هذه الغاية إختار الربّ يسوع من بين التلاميذ، الذين تبعوه في تجواله وتعليمه، إثنين وسبعين، وأرسلهم ليعدّوا له سكّان المدن والقرى التي كان مزمعًا أن يذهب إليها. وحدّد لهم الأهداف الثلاثة في رسالتهم. وهي: إعلان سرّ المسيح لجميع الناس، وإعدادهم للقاء الشخصيّ مع يسوع، ونشر سلام المسيح في كلّ مدينة وموضع. الإثنان والسبعون أصبحوا اليوم كلّ الشعب المسيحيّ الحامل هذه الرسالة بتوجيهٍ من رعاة الكنيسة، مع موآزرة الكهنة معاونيهم، والرهبان والراهبات المكرّسين لهذه الغاية. أمام حاجات العالم اليوم، الشبيه “بالحصاد الكثير”، نطلب من الله أن يرسل لكنيسته أمثال الإثنين والسبعين يندفعون للرسالة مثلهم بقوّة حبّهم للمسيح فادي الإنسان ومخلّص العالم. يسعدنا وسيادة أخينا المطران جوزف نفّاع، نائبنا البطريركيّ العام في منطقة الجبّة، أن نحتفل معكم بهذه الليتورجيا الإلهيّة، بمناسبة تكريس مزار القدّيس البابا يوحنّا بولس الثاني، على مدخل البلدة، في ذكرى مرور خمس وعشرين سنة على زيارته الرسوليّة للبنان وإصداره الإرشاد الرسوليّ “رجاء جديد للبنان”، وتوقيعه في بيروت بتاريخ 10 أيّار 1997. وهو إرشاد ضمّنه كلّ مكنونات عقله وقلبه بشأن لبنان ومكوّناته ورسالته وقد قال عنه إنّه “أكثر من بلد، هو نموذج ورسالة للشرق كما للغرب”.



وتابع: “أودّ أن أعرب باسمكم وباسمنا عن الشكر العميق لإبن بلدة بقرقاشا العزيزة السيّد المغترب مطانيوس جرجس تامر، الذي لم يتمكّن من الحضور لدواعٍ صحيّة. فانتدب إبنه عزيزنا جورج. فنرحّب به ونحمّله لوالده ولكلّ أفراد العائلة محبّتنا وتقديرنا وجزيل شكرنا. ونسأل الله، بشفاعة القدّيس البابا يوحنّا بولس الثاني أن يفيض عليهم وعلى رعيّة بقرقاشا خيوره وبركاته. ونوجّه تحيّةً إكبار للنحات نايف علوان على إنجاز تمثال البابا القدّيس بكامل قامته حاملاً لبنان الأرزة ومقدمًا لنا الإرشاد الرسوليّ داعيًا ايانا للرجاء وعدم القنوط. شكرًا للبابا يوحنا بولس الثاني لانه معنا يبارك كل مارّ من هنا ذهابًا وايابًا. تفاخر بقرقاشا العزيزة بأن يكون القدّيس البابا يوحنّا بولس الثاني شفيعها الجديد إلى جانب شفيعها مار نوهرا وشفعاء آخرين فنجد فيها: كنيسة أثريّة على إسم السيّدة العذراء تعود إلى سنة 1810 وقد رُمّمت سنة 2019، ومحابس مار سمعان الأثرية (١١١٢) حيث وجد اقدم كتاب للقراءات الليتورجية، ومغارة القديسة تقلا الأثرية، ومزار مار يوحنا المعمدان، وكنيسة مار جرجس القريبة من محابس مار سمعان، وقد كانت كرسي الاسقف في الماضي البعيد. نتمنّى أن يتعرّف أهالي بقرقاشا جيلًا بعد جيل على شخصيّة القدّيس البابا يوحنّا بولس الثاني وروحانيّته، ويجعلوا من الإرشاد الرسوليّ برنامج حياة بتوجيه من رعاة الكنيسة.

هذا يعني أنّ رسالة الكنيسة ليست محصورة بالإكليروس، أساقفة وكهنة وشمامسة ورهبانًا وراهبات، بل هي مناطة أيضًا بالعلمانيّين المؤمنين المسيحيين الملتزمين، سواء في لبنان أم في الخارج. الإرشاد الرسوليّ “رجاء جديد للبنان” يدعو أبناء الكنيسة، إكليروسًا وعلمانيّين، للقيام بالرسالة لدى مسيحيّي الشرق الأوسط كما في إيران والسودان وأفريقيا الشماليّة (عدد 82)، ولدى اللبنانيّن المنتشرين في مختلف بلدان العالم لمساعدتهم روحيًّا ومعنويًّا، وللعمل المشترك مع الكنائس المحليّة الأخرى. كما يدعوهم للعمل المسكونيّ، الرامي إلى وحدة المسيحيّين الكاملة، مع الكنائس الأرثوذكسيّة والبروتستنتيّة روحيًّا واجتماعيًّا وراعويًّا، بغية الحفاظ على شركة الإيمان والمحبّة (عدد 85-87)، وللحوار مع الأديان من أجل التعاون في إنماء الإنسان والمجتمع، ومن أجل قيام عيش مشترك سليم وبنّاء على مستوى الحياة والثقافة والسياسة (عدد 89-93)”.

وأضاف: “ما احوجنا اليوم الى قراءة هذا الارشاد، لنعرف اين هو مكاننا اليوم في هذا الواقع الذي نعيشه، وما هو دورنا كمسيحيين ولماذا نحن هنا. وما هو دور المسؤولين السياسيين. لا يمكننا العيش كيفما كان. فالارشاد الرسولي يضعنا امام مسؤوليتنا التاريخية والوجودية. فليدرك كلّ الذين يتعاطون الشان العام، الذي يعني العمل السياسي، أنّهم هم أيضًا، وعلى الأخصّ، أصحاب رسالة رفيعة الشأن لكونها تخدم الخير العام، وتؤمّن الحقوق والواجبات لكلّ مواطن ومواطنة، وتضمن نموّهم الشامل ونموّ المجتمع، من خلال تنظيم الدولة ومؤسّساتها الدستوريّة والإداريّة والقضائية. ومن المؤسف القول إنّ الذين بلغ إليهم هذا الفنّ الشريف – السياسة- انهم بغالبيتهم يدمّرونه بغالبيتهم من دون أي رادع ضمير، أو حياء بشريّ من الرأي العام الداخليّ والخارجيّ، أو مخافة الله الديّان العادل”.