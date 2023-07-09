عناوين الصحف ليوم الأحد 9 تموز 2023

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الديار: لودريان يسعى لتفكيك الألغام أمام الحوار... وأسبوع حاسم مع مُمثلي «اللقاء الخماسي»

الموفد الفرنسي يدق باب إيران... وطهران تؤكد «لا نتدخل وثقتنا مُطلقة بحزب الله»

بيان نواب حاكم المصرف ليس مُناورة... ومُحاولة لتأمين غطاء مسيحي للتعيين



الأنباء الكويتية: اتجاه التمديد لحاكم المصرف يبقى الغالب وميقاتي لن يحمل وزر شغور المنصب منفرداً

المبادرات الفرنسية الرئاسية «مكانك راوح» وحديث عن تحول لودريان نحو خيار قائد الجيش

النهار: لا غطاءً مسيحياً لتعيين حاكم المركزي و11 موقوفاً في ملف القرنة السوداء



الشرق الأوسط السعودبة: لبنان يبدأ إعادة أموال المودعين... بالتقسيط

الوطن السورية: مجلس الأمن يجتمع غداً للتمديد لآلية إيصال المساعدات.. مشروع قرار روسي مقابل آخر مدعوم غربياً … مصادر دبلوماسية لـ«الوطن»: دمشق مع ألا تتجاوز مدة القرار الستة أشهر والتمديد لمعبر واحد