living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ تعيينات مصرف لبنان في الواجهة... نواب "الحاكم" لزوم ما لا يلزم والأنظار على موقفي بكركي و"القوات"...

8
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقفل الأسبوع السياسي على ترددات قنبلة نواب رياض سلامة المتنصلين من أبسط مسؤولياتهم في إدارة الأزمة، فإذا بهم يهربون بطلب من مرجعياتهم السياسية العاملة لتهريب تعيين حاكم جديد، أو التمديد لسلامة.
وفي ظلِّ انتظار جان إيف لودريان مع مقترحاته الرئاسية، تتحول قضية حاكمية مصرف لبنان والقبض على القرار المالي في البلد، الشغل الأساس لمنظومة التسعينات ومن يقاومها.

في هذا الوقت استمرّت الإستنكارات السياسية لطريقة تهرب نواب الحاكم الذين ظهروا كأنهم لزوم ما لا يلزم، عندما هربوا في الوقت الذي تحتاجهم الإدارة المالية فعلاً.
لكن في الموازاة تزداد الأسئلة المطروحة على الأفرقاء المسيحيين خاصة، المعنيين بالإجتياح الذي تمارسه تركيبة نبيه بري - نجيب ميقاتي في ظل شغور رئاسة الجمهورية. فإزاء الموقف الجازم، والمعروف، للتيار الوطني الحر برفض ضرب الدستور والميثاق والشراكة، تتوجه الأنظار إلى بكركي حاملة الأمانة الأولى في حماية المبادئ المؤسسة للكيان اللبناني، ومن المرتقب أن يحضر هذا الملف في عظة البطريرك الراعي الذي يستقبل غداً وفداً من شباب بشري، سيعيد التشديد على محاسبة قتلة الضحيتين وإحقاق الحق، في كلمة عالية السقف، حسبما علم tayyar.org من مصادر مواكبة لزيارة الغد للديمان.

أما القوات اللبنانية، فهي الأخرى معنية بموقف واضح من هذه الوقاحة في استباحة الميثاقية والدستور والمؤسسات، في ظل سعي بري - ميقاتي إلى محاولة الشرذمة وتقديم جوائز ترضية في تعيينات الحاكمية.

ومن هنا، باتت "موقعة" تعيينات مصرف لبنان محطة مفصلية في المواجهة مع منظومة التسعينات، ومجهراً لمعاينة مواقف القوى الأساسية ومدى انسجامها مع طروحاتها وشعاراتها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   