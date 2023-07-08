الجيش: توقيف سوريين بالبترون في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وفلسطيني لارتكابه جريمة قتل ببرج البراجنة

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أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، توقيف 5 سوريين في بلدة سلعاتا - البترون بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص، كما أوقفت 49 سوريًّا بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار - الشمال، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية.



كذلك، أعلنت المديرية توقيف فلسطيني (ع.س.) لإطلاقه النار على الفلسطينيَّين (ح.ع.) و(م.ع.) ما أدّى إلى مقتلهما، وذلك نتيجة خلافات سابقة. وقد ضُبط في حوزته سلاح حربي.

وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".