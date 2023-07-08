living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قضية حرفوش-تابع: هل تنصفه الهيئة الاتهامية؟

8
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت مصادر صحفية، أن الهيئة الاتهامية التي ستبت بقضية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وصاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش وقعت على إحالة الملف إلى النيابة العامة بناء على طلب مذكرة الاسترداد المقدمة من قبل وكلاء حرفوش القانونيين.

وبحسب المعلومات، بعد توقيع الطلب يحال إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، وأما تقوم النيابة العامة بالموافقة على سحب مذكرة التوقيف بحق حرفوش وأما ترفضها، مع الإشارة إلى أن المدعي العام الشعراني الذي سينظر في طلب الاسترداد كان قد طلب إلقاء القبض على حرفوش، ومن المعروف أن الشعراني من القضاة المحسوبين على الرئيس ميقاتي.

في حال رفض الشعراني الموافقة على طلب الاسترداد، يعاد الملف إلى الهئية الاتهامية لأخذ القرار وإصدار الحكم. وهنا تتحدث مصادر قضائية عن أن رئيسة الهيئة سنية السبع هي أيضاً من المقربين من ميقاتي، ولن يكون مستغرباً أن تقوم السبع بالحكم لصالح رئيس الحكومة ضد حرفوش أو سوف تحكم عدلاً وبناءً على المعطيات العلمية التي تبرأ حرفوش وتنصف العدالة.

اذا حصل وحكمت السبع لصالح ميقاتي وظلماً لحرفوش يكون القضاء اللبناني قد إقترب أكثر من العقوبات الأوروبية التي باتت قاب قوسين أو أدني من كل الفاسدين ومن يحميهم من قضاة ورجال أعمال، وستكون الهئية الاتهامية بشخص سنية السبع قد شاركت في "الجريمة" ضد عمر حرفوش الذي وحتى اللحظة لم يستطع الدفاع عن نفسه ويتعرض لاقسى أنواع الحملات ومحاولات الإلغاء وليس آخرها محاولات اعتقاله لمدة 3 سنوات بجرم لا يتعدى القدح والذم هذا إن كان بالفعل مذنباً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   