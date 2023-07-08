تغريدة للسيد عن عجائب لبنان!

A + A -

غرد اللواء جميل السيد عبر تويتر:

من عجائب لبنان، أن تكون الضجة والقلق من فراغ منصب حاكم مصرف لبنان أكبر بكثير من ذلك القلق الذي نراه في شغور منصب رئيس الجمهورية… ومن تفاهة المسؤولين، أن نرى اليوم نواب رياض سلامة الاربعة الذين يتبع كل منهم لزعيم، يهددون بالإستقالة وينتقدون السياسة المالية للدولة فيما لم نسمع منهم طيلة السنوات الماضية التي تنعّموا فيها بملايين ال$ في مناصبهم، لم نسمع منهم أي إحتجاج على سياسة المصرف والحكومات ولا تقدموا حينها باستقالة تنقذ شرف أي منهم بدلاً من بيانهم التافه الذي أطلوا به على الناس هروباً من المسؤولية والمحاسبة… أصلاً هؤلاء لازم يفهموا شغلة، عند غرق السفينة، إذا هرب منها القبطان ومُساعدوه والبحّارة قبل تأمين وانقاذ الرِكّاب، بيعدموهم على الشَطّ…