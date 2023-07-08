القبض على مهرب مخدرات إيطالي خطير في مطعم لبناني!

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أعلنت إيطاليا، اليوم الجمعة، عن أن عناصر من القيادة الإقليمية للشرطة المالية في مدينة ريجيو كالابريا، بالتنسيق مع مديرية مكافحة المافيا بالإقليم، قبضوا على مهرب المخدرات الخطير بارتولو بروزانيتي، في مطعم بمدينة جونية، وفق ما نقلت به وكالة نوفا للأنباء نقلاً عن بيان للشرطة المالية. ونقلت أن العملية جاءت بعد أشهر من تعقب المهرب خلال تنقلاته بين إفريقيا، والشرق الأوسط وبعد تحقيقات معقدة تكفلت بها الشرطة القضائية، بدعم من المؤسسات والوكالات الأوروبية والدولية المشاركة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، في إطار “مشروع الإنتربول للتعاون على مكافحة منظمة ندرانغيتا”، ولكنها لم تكشف تفاصيل أخرى، عن الاعتقال أو عن دور لبنان في الاعتقال.
وأوضحت الوكالة أن بروزانيتي، الذي يعد من كبار قادة الجريمة المنظمة في إيطاليا، تمكّن في تشرين 2022الأول من الفرار من تنفيذ تدبير احترازي صدر ضد 36 متورطاً في تهريب المخدرات دولياً، حجزت خلاله قوات الأمن، أكثر من 4 أطنان من الكوكايين بنحو 800 مليون يورو. ويتهم الإيطالي بالتخطيط وبتهريب كميات ضخمة من المخدرات من أمريكا الجنوبية، إلى إقليم كالابريا في جنوب إيطاليا.