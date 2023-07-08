القبض على مهرب مخدرات إيطالي خطير في مطعم لبناني!

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أعلنت إيطاليا، اليوم الجمعة، عن أن عناصر من القيادة الإقليمية للشرطة المالية في مدينة ريجيو كالابريا، بالتنسيق مع مديرية مكافحة المافيا بالإقليم، قبضوا على مهرب المخدرات الخطير بارتولو بروزانيتي، في مطعم بمدينة جونية، وفق ما نقلت به وكالة نوفا للأنباء نقلاً عن بيان للشرطة المالية. ونقلت أن العملية جاءت بعد أشهر من تعقب المهرب خلال تنقلاته بين إفريقيا، والشرق الأوسط وبعد تحقيقات معقدة تكفلت بها الشرطة القضائية، بدعم من المؤسسات والوكالات الأوروبية والدولية المشاركة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، في إطار “مشروع الإنتربول للتعاون على مكافحة منظمة ندرانغيتا”، ولكنها لم تكشف تفاصيل أخرى، عن الاعتقال أو عن دور لبنان في الاعتقال.