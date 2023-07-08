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أسرار الصحف ليوم السبت 8 تموز 2023

8
JULY
2023
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البناء

وصف خبير عسكري القرار الأميركي بتزويد أوكرانيا بالقذائف الثقيلة التي تحمل قنابل عنقودية بالاعتراف بفشل الهجوم الأوكراني والشعور باختلال ميزان القوى لصالح روسيا بعكس الكلام السابق لحلف الناتو والبنتاغون، مضيفاً أن هذه القنابل رغم التوحّش الذي يمثله استخدامها لن تفعل ما عجزت عنه الدبابات التي زوّدت بها أوكرانيا.

قال مصدر سياسي إنه رغم ترجيحه عدم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان إلا أنه يستشعر بوجود مناخ جدّي للبحث بالأمر بين رئيس الحكومة وقوة مسيحية أساسية، مضيفاً أن العبرة تبقى في النهاية في مَن سيؤمن التصويت بالثلثين ونصاب الثلثين لانعقاد مجلس الوزراء الذي يحتاج في مثل هذه الحالة إلى حضور وزرائه المسيحيين.

الجمهورية
ـ تبيّن ان هناك توجها لافتا لتجميد مناقلات رؤساء بعثات مهمة بانتظار عبور المرحلة الراهنة.
ـ حذّر دبلوماسيون من الفلتان الأمني الذي نشهده كل يوم واعتبروا أن على المسؤولين قراءة الوضع بحسّ وطني لعدم الوقوع في المحظور.
ـ يجري نقاش بين مجموعات سياسية لرفض المشاركة في مبادرة تسعى اليها دولة صديقة لعدم تكريسها كعرف يسبق كل إستحقاق كبير.

اللواء

قال نائب على صلة بالفريق الفرنسي المفاوض أن الشغور في مناصب الفئة الأولى، سيكون على الطاولة لدى عودة لودريان..

بات بحكم المؤكد أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان لن تؤول إليه صلاحيات الحاكم، لأسباب قانونية بالدرجة الأولى.

تتريث بعض المصارف بالعودة السريعة للعمل بالتعميم 158 معدلاً، بعدما فرض عليها تأمين تسديد المبالغ المطلوبة للمودعين، عبر المصارف المراسلة، في حال الضرورة.

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