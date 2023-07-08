موفد دولي سيلتقي نصرالله ليطرح انسحاباً إسرائيلياً من كفرشوبا والغجر

A + A -

علمت «نداء الوطن» من مصادر ديبلوماسية، أنّ موفداً دولياً أميركي الجنسية، يتولى الملف الإسرائيلي في الأمم المتحدة، سيزور لبنان لإجراء محادثات تتعلق بتطورات الموقف على حدود لبنان الجنوبية. وسيطلب الموفد لدى وصوله الى بيروت موعداً مع الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله لطرح تصورات أممية في شأن جنوب لبنان.

ووفق هذه المصادر سيسأل الموفد نصرالله عن موقف الحزب من قيام المنظمة الدولية بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الغجر وتلال كفرشوبا ومن جزء من مزارع شبعا الذي يخصّ لبنان؟ وبناء على هذا اللقاء إذا ما تم، وفي ضوء إجابة نصرالله، سيتضح مسار الأمور على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وخلصت المصادر الى القول، إنّ قيام «الحزب» سابقاً بنصب خيمتين في منطقة الخط الأزرق في المزارع، وكذلك قيام إسرائيل بضم الجزء اللبناني من الغجر، أتى استباقاً لما يجري تحضيره من خطوات لتحقيق الاستقرار في تلك المنطقة التي شهدت توتراً بلغ ذروته أول من أمس.