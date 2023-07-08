عناوين الصحف ليوم السبت 8 تموز 2023

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الأخبار

ـ الأبيض «يُبعزِق» 30 مليون دولار

ـ هل تدعم بكركي و«القوات» تعيين حاكم جديد؟

ـ «القسام» رسمياً وعلنياً على خطّ الاشتباك: الضفة تفتتح مرحلة مواجهة جديدة

ـ تركيا تُوسّع حركتها الديبلوماسية: تثبيت للمصالحات... وتنازلات «حيث يجب»

البناء

ـ واشنطن قلقة على أوكرانيا بعد فشل الهجوم وتدمير دبابات ليوبارد وبرادلي…وتزودها ب العنقودية

ـ التوحش الاستيطاني يدفع الضفة نحو خطوط تماس ومتاريس بين البلدات الفلسطينية والمستوطنات

ـ لودريان ليس جاهزاً بعد ولا اللبنانيون… وجسّ النبض للتمديد لسلامة مستمرّ… والتدقيق إلى الحكومة

الجمهورية

ـ حوار لودريان: لا شروط مسبقة

ـ سيناريوهات حول استقالة نواب الحاكم

ـ بحث جدي رفيع بين «الحزب» و»التيار»؟

ـ استنكار لبيان نواب الحاكم...هل يتمّ التمديد لسلامة؟

اللواء

ـ إشكالات قانونية وطائفية بعد تهديد نواب الحاكم

ـ استشهاد فلسطينيَّين خلال مواجهات مع الإحتلال

ـ زيلينسكي في تركيا عشية مرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

ـ البرهان يرفض لقاء حميدتي و«الدعم السريع» تشن ُّ هجوماً على مدينة بارا في كردفان