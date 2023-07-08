عناوين الصحف ليوم السبت 8 تموز 2023

الأخبار
ـ الأبيض «يُبعزِق» 30 مليون دولار
ـ هل تدعم بكركي و«القوات» تعيين حاكم جديد؟
ـ «القسام» رسمياً وعلنياً على خطّ الاشتباك: الضفة تفتتح مرحلة مواجهة جديدة
ـ تركيا تُوسّع حركتها الديبلوماسية: تثبيت للمصالحات... وتنازلات «حيث يجب»
البناء
ـ واشنطن قلقة على أوكرانيا بعد فشل الهجوم وتدمير دبابات ليوبارد وبرادلي…وتزودها ب العنقودية
ـ التوحش الاستيطاني يدفع الضفة نحو خطوط تماس ومتاريس بين البلدات الفلسطينية والمستوطنات
ـ لودريان ليس جاهزاً بعد ولا اللبنانيون… وجسّ النبض للتمديد لسلامة مستمرّ… والتدقيق إلى الحكومة
الجمهورية
ـ حوار لودريان: لا شروط مسبقة
ـ سيناريوهات حول استقالة نواب الحاكم
ـ بحث جدي رفيع بين «الحزب» و»التيار»؟
ـ استنكار لبيان نواب الحاكم...هل يتمّ التمديد لسلامة؟
اللواء
ـ إشكالات قانونية وطائفية بعد تهديد نواب الحاكم
ـ استشهاد فلسطينيَّين خلال مواجهات مع الإحتلال
ـ زيلينسكي في تركيا عشية مرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا
ـ البرهان يرفض لقاء حميدتي و«الدعم السريع» تشن ُّ هجوماً على مدينة بارا في كردفان