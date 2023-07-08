«الأخبار»: بري وميقاتي يحاولان إقناع الحزب بعدم مقاطعة أي جلسة مخصصة للتعيينات

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علمت «الأخبار» أنه إلى جانب مشكلة «الموقف المسيحي» الرافض لإقدام حكومة تصريف الأعمال على إجراء تعيينات في الإدارة العامة ، فإن معضلة أخرى تعترض بري وميقاتي تتمثل في رفض حزب الله أن تقوم هذه الحكومة بأي تعيينات إدارية. وقال مصدر مطّلع إن بري وميقاتي يحاولان إقناع الحزب بعدم مقاطعة أي جلسة تكون مخصّصة لهذا الغرض حتى ولو صوّت الوزراء المحسوبون عليه ضد التعيين. لكنّ الحزب يدعو لترك الأمور تسير وفق الآليات القانونية، وأن يتولى النائب الأول مهام الحاكم، وأن يقوم المراجع المعنيون بالاتصالات الضرورية داخلياً وخارجياً لضمان عدم عرقلة عمله حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تعين الحاكم الأصيل.