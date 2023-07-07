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نصار في افتتاح مهرجان الفلوكا: جبيل كانت وستبقى مدينة التلاقي

7
JULY
2023
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افتتح مساء اليوم على ميناء جبيل الاثري، مهرجان " الفلوكا " بنسخته الاولى، وكذلك سوق الاكل، الذي هو كفكرة وتنظيم، لوزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار بالتعاون مع بلدية جبيل.

وقد أقيم المهرجان وسط تدابير امنية للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، وشارك في حفل الافتتاح الى الوزير نصار، النائبان زياد الحواط ونعمة افرام، النائب السابق نعمة الله ابي نصر، العميد عماد خريش ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية جبيل وسام زعرور واعضاء المجلس البلدي، ورئيسا بلديتي بلاط – قرطبون ومستيتا عبدو العتيق، وحالات توفيق الراعي، رئيس رابطة مختاري القضاء ميشال جبران ومخاتير المدينة، الامين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، رئيس نقابة مستوردي المشروبات الروحية والرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة الطائرة ميشال ابي رميا، رئيس نقابة الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، رئيس انطش جبيل الاب سيمون عبود، الشيخ احمد اللقيس، سفيرة وزارة السياحة للشؤون الدينية مع الاغتراب جوزفين ابي غصن رؤساء الوحدات الامنية في القضاء، رئيس المركز الاقليمي للدفاع المدني في القضاء شكيب غانم ورئيس مركز جبيل مخول بو يونس، رئيسة مركز  الصليب الاحمر رندا كلاب. 

نصار 

بعد النشيد الوطني القى نصار كلمة اشار فيها إلى أن جبيل ليست منسية. وقال : كما صدرت هذه المدينة للعالم الحرف، ستبقى منارة السياحة العالمية وملتقى الدول المتوسطية. وكل الذين يفكرون ان الظلمة تعم هذه المدينة، واصبحت خارج الحسابات السياحية، نقول لهم: مخطؤن، فجبيل كانت وستبقى مدينة التلاقي ومهد الحضارات وارض السلام، وكما يستقبل ميناؤها في هذا الاحتفال البحارة والفلوكا حاملة اسماء المدن الساحلية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب .

وامل في أن "يحضن هذا المرفأ في العام المقبل وفي النسخة الثانية لمهرجان الفلوكا مرافق كل دول البحر المتوسط لتبقى جبيل منارة التواصل وجسر التلاقي بين الغرب والشرق لا بل مفتاح الشرق والمحيط العربي".

وقال: "سوا سوا يدا باليد نخلق من العتمة نور ومن اليأس امل، ونكسر الجمود بأفكار ومشاريع خلاقة ومتطورة ومستدامة. فهذه المدينة لن تبقى وحيدة وهادئة. وسنحتفل سويا على مدى ثلاثة ايام لنبعث رسالة امل وحياة من ميناء جبيل ومع اهل المدينة الاحباء وزوارها ومحبينها الذين هم دائما في القلب. ونردد كل يوم لكل من يسمعنا حاضرا ام غائبا ، جبيل دائما في الصدارة ومهما ازدادت المنافسة السياحية المشروعة تبقى مدينة الحرف في عيوننا ونقول دائما جبيل هي الاجمل".

بعد ذلك بدأ دخول الفلوكا رافعين العلم اللبناني الى الميناء الاثري وبدأ الحفل الفني.

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